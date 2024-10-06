Теперь правила позволяют буквосочетание th в словах греческого происхождения передавать не только буквой "ф".

Несколько лет назад в украинском правописании произошли определенные изменения, с тех пор некоторые слова пишутся по-другому. Мы уже объясняли, как говорить правильно – "гостел" или "хостел". Теперь поговорим о таких словах как "марафон" или "маратон", "Афіни" или "Атени", "ефір" или "етер".

Разобраться в этом помог языковед Александр Авраменко. Как правильно сказать: "Марафон з Афін в прямому ефірі" или "Маратон з Атен в прямому етері"?

"Согласно нормам действующего правописания, оба варианта правильные, ведь теперь правила позволяют буквосочетание th в словах греческого происхождения передавать не только буквой "ф", как мы привыкли ("марафон", "ефір", "Афіни"), но и с помощью "т" ("маратон", "етер", "Атени")", – пояснил языковед.

Видео дня

Кстати, это касается и таких слов:

"кафедра" и "катедра",

"міф" и "міт",

"міфологія" и "мітологія",

"Марфа" и "Марта",

"дифірамб" и "дитирамб".

Поэтому Авраменко советует употреблять тот вариант, который вам лично нравится.

Украинский язык: это стоит знать

Мы уже рассказывали, почему нельзя "відміняти" законы. По словам Александра Авраменко, "відміняти" можно существительное или прилагательное по падежам. "Відміняти" – это еще и сделать кого-то или что-то другим. А вот законы "скасовують".

Ранее мы также писали о том, как правильно называть женщину-нотариуса на украинском. Оказывается, слова "нотаріуска" и "нотаріусиня" – это ошибка.

Вас также могут заинтересовать новости: