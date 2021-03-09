Фильм включили вместо уже вышедшего "Тома и Джерри".

Сервис HBO Max по ошибке вместо нового фильма о «Томе и Джерри» включил режиссерскую версию «Лиги справедливости» Зака Снайдера, премьера которой запланирована на 18 марта.

Читайте такжеАмериканец случайно сходил на свидание с геем и поделился впечатлениямиКак пишет Variety, по словам представителей онлайн-кинотеатра, ошибку устранили за пару минут.

К тому моменту некоторые зрители уже смогли посмотреть около двух часов супергеройского фильма, пока трансляцию не отключили.

В процессе просмотра качество изображения становилось все хуже и хуже. Досмотреть четырехчасовую «Лигу справедливости» до конца не удалось никому.

«Лига справедливости»: версия Зака Снайдера

Версия представляет собой «Лигу справедливости», пятый фильм расширенной вселенной DC, как оригинальное творение Зака Снайдера до его ухода с поста режиссера.

Главные роли исполнили Бен Аффлек, Генри Кавилл, Галь Гадот, Эзра Миллер, Джейсон Момоа, Рэй Фишер, Джереми Айронс, Дайан Лейн, Конни Нильсен, Джаред Лето и Дж. К. Симмонс.

Версия повествует о Лиге справедливости (Бэтмен, Супермен, Чудо-женщина, Флэш, Аквамен и Киборг) – команде, которая противостоит нашествию Степного волка и его армии парадемонов.

Премьера должна состояться на HBO Max 18 марта 2021 года.

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Автор: Катерина Шварц