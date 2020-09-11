Пандемия коронавируса внесла коррективы в нашу жизнь — мы стали неразлучны с масками. Правда, правильно носить их научились не все.
В сети полно шуток и мемов о том, что носить маску правильно не на подбородке, а так, чтобы она прикрывала рот и нос. Только так она поможет остановить распространение COVID-19.
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Так, забавный случай произошел в одном из парков (где именно, не уточняется): девушка с маской на подбородке подошла к лебедю. Тот показал ей, что необходимо не только соблюдать социальную дистанцию, но и правильно носить маску.
Соответствующее видео в Twitter опубликовал пользователь под ником VÉNOM. На записи видно, как лебедь с помощью клюва надевает женщине защитный аксессуар на лицо.
Эта видеозапись уже стала вирусной в сети: на момент публикации новости у нее почти 109 тыс. лайков и 8,7 миллиона просмотров.
Как пишет сайт LatestLY, место, где все это произошло, неизвестно, но этот случай напоминает о важном — всегда носить маску правильно.
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