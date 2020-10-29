Женщина преследовала злоумsшленников на автомобиле своего друга.

Австралийская радиоведущая, у которой злоумышленники похитили «Теслу», поиздевалась над преступниками с помощью современных технологий.

Читайте такжеОграбление в прямом эфире: воры напали на ведущих и гостей радио во время шоу в Бразилии (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Женщина управляла машиной дистанционно.

Отмечается, что электромобиль за 70 тысяч похитили из ее гаража ночью.

«Женщина отследила машину через мобильное приложение и обратилась в полицию. Сама же села в машину друга и поехала преследовать воров. Она снижала скорость угнанного авто, включала звуковой сигнал и открывала окна», – говорится в сюжете.

В конце концов, воры оставили «Теслу» и пересели в свою машину.

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Автор: УНИАН