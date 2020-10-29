Австралийская радиоведущая, у которой злоумышленники похитили «Теслу», поиздевалась над преступниками с помощью современных технологий.
Читайте такжеОграбление в прямом эфире: воры напали на ведущих и гостей радио во время шоу в Бразилии (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Женщина управляла машиной дистанционно.
Отмечается, что электромобиль за 70 тысяч похитили из ее гаража ночью.
«Женщина отследила машину через мобильное приложение и обратилась в полицию. Сама же села в машину друга и поехала преследовать воров. Она снижала скорость угнанного авто, включала звуковой сигнал и открывала окна», – говорится в сюжете.
В конце концов, воры оставили «Теслу» и пересели в свою машину.
Вас также могут заинтересовать другие курьезные новости
- В Новой Зеландии запустили провокационный предвыборный ролик с россиянином (видео)
- В Берлине можно дешево снять комнату для жилья, но есть одно условие
- Определено самое смешное фото дикой природы 2020 года
- В Казахстане "похоронили" Бората: не оценили фильм (фоторепортаж)
- Известный порноактер идет в политику
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram