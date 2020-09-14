Копы составили на него админпротокол за нарушение карантина.

В Сумах местный житель пытается осудить супермаркет за отказ обслуживать его без маски. Но при этом он не может попасть в суд, ведь принципиально не надевает маску и туда.

Читайте такжеЛебедь "научил" девушку правильно носить маску: видео покоряет сетьОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что посетителя без средства защиты не пускают судебные охранники, а потому заседания каждый раз переносят.

«За два месяца мужчина четыре раза пытался попасть в суд, но так и не смог. В конце концов, вызвал туда полицию, и копы составили на него админпротокол за нарушение карантина», – говорится в сюжете.

Теперь мужчина пытается обжаловать и протокол, и наложенный штраф в 17 тысяч гривень.

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Автор: Катерина Шварц