В Сумах местный житель пытается осудить супермаркет за отказ обслуживать его без маски. Но при этом он не может попасть в суд, ведь принципиально не надевает маску и туда.
Читайте такжеЛебедь "научил" девушку правильно носить маску: видео покоряет сетьОб этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что посетителя без средства защиты не пускают судебные охранники, а потому заседания каждый раз переносят.
«За два месяца мужчина четыре раза пытался попасть в суд, но так и не смог. В конце концов, вызвал туда полицию, и копы составили на него админпротокол за нарушение карантина», – говорится в сюжете.
Теперь мужчина пытается обжаловать и протокол, и наложенный штраф в 17 тысяч гривень.
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