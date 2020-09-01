Инцидент произошел в аэропорту Ла-Гуардия.

В Нью-Йорке две пассажирки авиакомпании Delta Air Lines устроили драку на трапе самолета перед посадкой на борт.

Читайте такжеПодышала свежим воздухом: в "Борисполе" женщина "прогулялась" по крылу самолета (видео)Видео инцидента опубликовало Daily Mail.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 августа, в аэропорту Ла-Гуардия.

На записи видно, как в процессе драки женщины падают на пол. При этом они бьют друг друга по головам и о стену.

Кое-кто из очевидцев происходящего попытались их разнять, а один из бортпроводников кричал: «Они дерутся!» и звал на помощь.

Отмечается, что из-за этой драки в итоге вылет самолета задержали на 40 минут. Предположительно, участницы потасовки родственницы.

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Автор: Катерина Шварц