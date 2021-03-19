По словам хозяйки домашнего любимца, он соскользнул с подоконника и приземлился на припаркованный Citroen C3 Picasso.

В Днепре кот упал с шестого этажа и разбил лобовое стекло в иномарке.

Об этом сообщают "Вартові еспресо".

По словам хозяйки домашнего любимца, он соскользнул с подоконника и приземлился на припаркованный Citroen C3 Picasso. От сильного удара стекло автомобиля лопнуло и пошли большие трещины.

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"Четвероногий вышел погулять на соседний подоконник, но сорвался вниз. Хозяйкой питомца оказалась местная бабушка. Кто и как будет оплачивать ремонт лобового стекла - пока неизвестно", - написали авторы видео.

В результате инцидента кот сломал лапу.

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Автор: Денис Прядко