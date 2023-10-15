На одном из мероприятий Меган Маркл тихо прошептала известному журналисту слова, которые воспринимаются довольно неоднозначно.

У Меган Маркл и принца Гарри чрезвычайно большая армия поклонников во всем мире, и все они очень обеспокоены тем, что происходит в их браке, а также с большим интересом наблюдают, как складываются их взаимоотношения с королевской семьей. И это совсем не удивительно, ведь Меган и Гарри давно нарушили все возможные правила, вышли за пределы шаблонов и не стесняются делать смелые и даже провокационные заявления относительно родственников. Одно из таких заявлений сейчас в центре внимания.

Известный журналист и писатель Омид Скоби, соавтор книги "В поисках свободы: Гарри и Меган", рассказал, какими были последние слова Маркл в тот исторический день, когда она с принцем Гарри объявили на весь мир, что покидают королевскую семью и будут жить за океаном, пишет New York Post.

Видео дня

По словам писателя, во время встречи на одном из мероприятий Меган Маркл тихо прошептала ему слова, которые воспринимаются довольно неоднозначно.

"Этого не должно было быть", — сказала Меган Маркл со слезами на глазах, вспомнил Омид Скоби, и добавил, что "слезы, которые герцогиня мужественно сдерживала, текли рекой". При этом он считает, что Маркл хотела, чтобы все сложилось иначе.

"Герцогиня Сассекская эмоционально попрощалась с любимыми помощниками, а ее рейс "домой" в Канаду вылетел за считанные часы", - рассказал он.

Журналист убежден, что принц Гарри и его жена на самом деле были раздавлены, потому что вынуждены были принять такое решение не потому, что очень стремились к свободной и независимой жизни, а из-за обстоятельств.

Королевская семья - интересные факты

Ранее УНИАН сообщал, что принца Гарри окончательно лишили его титула. На сайте королевской семьи, где можно найти информацию о каждом ее представителе, неожиданно обновили профиль скандального сына принцессы Дианы.

Оказалось, что принца Гарри больше не называют "Его Королевским величеством", муж Меган Маркл сегодня просто "герцог Сассекский" - этот титул ему сохранили.

Чуть раньше похожая история произошла со звездной женой принца Гарри, поэтому ее теперь называют "она" или "герцогиня", но никак не "Ее Королевское высочество".

Вас также могут заинтересовать новости: