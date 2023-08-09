Теперь на сайте королевской семьи принц Гарри не "Его Королевское Высочество", а просто "он".

Принца Гарри окончательно лишили его титула. На сайте королевской семьи, где указана информация о каждом ее представителе, обновили профиль скандального внука Елизаветы II.

И если ранее принца Гарри называли "Его Королевским Величеством", то теперь этого титула там нет. Мужа Меган Маркл называют "герцогом Сассекским", этот титул ему сохранили.

Как отмечает DailyMail, сайт Royal Family не сразу обновил всю информацию после Megxit - решения принца Гарри и Меган Маркл начать жизнь отдельно от семьи. А после смерти Елизаветы II там и вовсе было много неактуальной информации. Однако теперь все начали менять, а Гарри лишился титула.

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Теперь "Его Королевским Величеством" на сайте Royal Family называют лишь одного из внуков Елизаветы II. Ранее это коснулось и жены принца Гарри. Уже несколько лет Меган упоминается лишь как "она" или "герцогиня", но не "Ее Королевское Высочество".

Почему принца Гарри лишили титула

Напомним, в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл решили выйти из королевской семьи и отказались от некоторых титулов. Однако они захотели оставить себе титулы "герцог" и "герцогиня".

После этого пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что принц Гарри и Меган Маркл больше не быть "высокопоставленными" членами королевской семьи и носить титул "королевских высочеств". Однако до недавнего времени этот титул все равно можно было заметить на сайте королевской семьи.

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