Герцог и герцогиня Сассекские, как сообщают инсайдеры, решили пожить отдельно.

Скандальные Меган Маркл и Принц Гарри оказались в шаге от развода. Они уже решили "взять паузу" и больше не живут вместе,

Как сообщает RadarOnline, герцог и герцогиня Сассекские все еще надеются сохранить брак. Однако постоянные скандалы вокруг их семьи привели к "драме".

"Герцог и герцогиня Сассекские были измучены негативной реакцией общественности, неудачными деловыми сделками и публичными размолвками со своими близкими", - сообщает издание, ссылаясь на инсайдеров.

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По данным СМИ, Маркл и принц Гарри пытаются найти причину своих проблем. Одной из них может быть то, что герцог Сассекский "не вписывается" в мир своей жены, считают анонимные источники.

Отношения пары "подкосили" многочисленные провалы. Британская пресса "заклевала" Маркл и внука Елизаветы II, их регулярно обсуждают в негативном ключе. На фоне этого супруги теряют возможность реализовать свои проекты.

"Забегая вперед, Гарри планирует поездку в Африку, чтобы снять документальный фильм, в котором не будет его жены. По словам источника, ожидаемая одиночная поездка может быть именно тем, что нужно Гарри, поскольку он считает континент своим "вторым домом" и местом, где он чувствует себя настоящим", - добавило издание.

На фоне всего этого инсайдеры утверждают, что Маркл нашла нового агента, который обещает ей миллионы. Герцогиня Сассексая не теряет надежд и хочет создавать собственный бренд.

"Сассекские находятся под огромным финансовым давлением. Им нужно оплачивать свой роскошный образ жизни в Калифорнии, у них огромные расходы на безопасность. Этот стресс в сочетании с их эмоциональными проблемами, вероятно, превратил жизнь в сущий ад. Мы надеемся, что время, проведенное в разлуке на разных континентах, поможет им найти все, что им нужно, чтобы двигаться дальше", - отметили источники.

Брак Меган Маркл и принца Гарри - что известно

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в 2018 году. Избранница внука Елизаветы II быстро стала для фанатов королевской семьи одним из самых нелюбимых персонажей. Маркл, которая до брака с Гарри была актрисой, называли "ужасной партией" для принца Гарри.

Несмотря на всю критику, пара продолжала быть вместе. В 2019 году у Меган Маркл и принца Гарри родился первенец - сын Арчи. В 2021 году герцогиня Сассекская родила дочь. При этом пара со скандалом заявила, что не желает быть частью королевской семьи.

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