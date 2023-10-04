На иск нарвалась спутниковая компания Dish Network, которая не убрала за собой космический мусор.

В США создали первый прецедент в истории, выписав многотысячный штраф за космический мусор спутниковой компании Dish Network, которая не убрала за собой на орбите.

Федеральная комиссия по связи (FCC) обязала компанию заплатить 150 тысяч долларов за устаревший спутник, который провайдер оставил в опасной близости от аналогичного оборудования, находящегося в эксплуатации, пишет ScienceAlert.

Скандал возник из-за спутника EchoStar-7, который Dish Network вывела на орбиту в 2002 году. Речь идет о площади в космосе, пролагающей примерно в 36 тыс. км от земного экватора. Особенность орбиты заключается в том, что спутники, размещенные в ее зоне, вращаются по одинаковой с планетой Земля скорости. В итоге со стороны кажется, будто бы они висят в космосе неподвижно.

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Ожидалось, что Dish Network уберет "лишний" спутник в 2022 году, по исходу срока его эксплуатации. В итоге EchoStar-7 должны были поднять на 300 км выше от прошлой локации, но сдвинули лишь на 120 км, так как у спутника закончилось топливо.

В FCC посчитали, что его новое расположение - потенциальная угроза для других спутников и присудили Dish Network штраф.

Сообщается, что компания признала за собой вину и согласовала с Комиссией план об уборке своего оборудования.

Как отметил глава исполнительного бюро FCC Лойан Игал, данный прецедент свидетельствует о том, что Комиссия держит под контролем выполнение всех обязательств, которые берут на себя операторы компаний по мере воплощения своих амбиций "развиваться в космосе".

Спутников на орбите становится все больше, поэтому компании должны неоспоримо соблюдать правила по утилизации космического мусора, подчеркнули в FCC.

"Если не вмешиваться, накопление орбитального мусора в конечном итоге увеличит риск столкновений и засорения орбит, используемых для пилотируемых космических полетов и спутников", - прокомментировали в Федеральном управлении гражданской авиации США.

Инженеры создали инструмент для борьбы с космическим мусором

В июне 2023 года стало известно об революционной разработке инженеров, работающих в команде профессора кафедры аэрокосмической техники Университета Колорадо. Они создают новое устройство, способное бесконтактно уничтожать мусор в космосе. Речь идет о так называемом "притягивающем луче", который должен на дистанции уметь оттягивать и притягивать объекты.

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