Обломок российской ракеты вынудил американских астронавтов срочно поменять свои планы.

Американские астронавты на Международной космической станции (МКС) не смогли выйти в открытый космос из-за угрозы от находящегося поблизости российского космического мусора. Об этом пишет профильное американское издание Space.

Двое астронавтов планировали выйти в открытый космос из американского шлюза МКС, чтобы смонтировать новый блок солнечных батарей. Непосредственно перед началом операции командный центр Национального космического агентства США (NASA) распорядился отменить выход в космос.

Также операторам МКС было поручено осуществить маневр уклонения, чтобы избежать опасного сближения с крупным обломком российской ракеты. Утверждается, что это был фрагмент шириной 3,35 метра, который является частью разгонного блока от ракеты "Союз" или "Зенит".

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В NASA заявили, что давно отслеживали этот обломок, но незадолго перед запланированным выходом астронавтов в космос обломок приблизился к МКС на критическое расстояние – менее 400 метров. Из-за этого монтаж солнечных панелей отложили до четверга.

Как Россия создает проблемы в космосе

Обломки старых российских ракет на орбите – не единственное, что угрожает МКС. В середине декабря в российском сегменте станции из кормовой части космического корабля "Союз МС-22" началась значительная утечка "неизвестного вещества".

В марте 2021 года обломок российской ракеты протаранил и существенно повредил китайский спутник. Этот инцидент почти год скрывали от широкой общественности.

В ноябре прошлого года международный скандал вспыхнул после того, как Россия в ходе испытаний нового оружия уничтожила старый советский спутник. Из-за этого на орбите Земли появилось большое количество обломков, представляющих угрозу для МКС и действующих спутников.

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