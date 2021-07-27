"Киевводоканал" убеждает в гарантированном "качестве и безопасности для здоровья" своей воды.

В "Киевводоканале" призвали жителей столицы отказаться от бутилированной воды и потреблять жидкость из-под крана.

Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия, опубликованном на странице в Facebook.

В частности, предприятие привело несколько фактов в пользу того, почему вода из-под крана якобы лучше бутилированной.

Так, "Киевводоканал" убеждает в гарантированном "качестве и безопасности для здоровья" своей воды.

"Вода, что подается "Киевводоканалом", проходит все необходимые стадии очистки и обеззараживания, за ее качеством постоянно следят наши специалисты как в процессе водоподготовки, так и в контрольных точках городской сети. Качество водопроводной воды соответствует действующим ГсанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком". Дешевая бутилированная вода или та, что продается на разлив, часто не очищается должным образом, а производители не придерживаются необходимых стандартов ее изготовления и не имеют соответствующих разрешительных документов", - утверждают в "Киевводоканале".

Также киевлян уверяют, что вода из-под крана имеет естественный состав минералов необходимый для организма человека.

"А бутилированная вода, которая есть в продаже, во многих случаях почти не содержит природных солей кальция и магния, а это опасно. Систематическое употребление исключительно дистиллированной или близкой к ней воды может привести к ряду заболеваний, связанных с нарушением водно-солевого баланса организма", - говорят на предприятии.

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Еще одним аргументом в свою пользу "Киевводоканал" назвал "экономию денег, сил и времени".

"Качественная бутилированная вода стоит недешево, к тому же ее запасы нужно постоянно пополнять. Вода, которую мы подаем в дома киевлян, соответствует государственным санитарным нормам и является вполне безопасной. Кроме того, 40% воды в городе уже обеззараживается без участия хлора, поэтому такая вода еще более качественная, вкусная и не имеет посторонних запахов. И уже совсем скоро новые технологии распространятся и на оставшиеся 60% воды", - утверждают в "Киевводоканале".

Однако, в комментариях к этому сообщению потребители раскритиковали качество жидкости, которая фактически течет из кранов в их домах. Они сетуют на ржавчину, желтый цвет, песок, а также чрезмерную жесткость воды.

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Автор: Александр Топчий