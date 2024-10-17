Стоит как бы "просканировать" строки с числами.

Среди большого количества чисел 86 надо разыскать странное число - такая свежая каверзная оптическая загадка для детей и взрослой аудитории. На поиски надо потратить 5 секунд - это ощутимо усложняет задачу.

До того, как включить секундомер, стоит попробовать подумать над тем, с каким же подвохом вы можете столкнуться во время поисков числа. Если логика сработает правильно, то понимание подвоха поможет Вам быстрее завершить поиски и победить.

Журналисты отметили, что главное - не растеряться на первых секундах поисков:

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Стоит сконцентрироваться, можно прищуриться и "просканировать" строки с числами.

Подвох заключался в том, что нужно найти число, похожее на восьмерку. Разыскать необходимо было число 3.

Вот такая интересная новость опубликована

Размещена сложная оптическая иллюзия-загадка о животных - следует найти за 9 секунд бегемота, которого можно назвать странным. Важно не "залипнуть" на каком-то животном, иначе - можно потерпеть провал. Если первая попытка будет провальной, то можно будет воспользоваться подсказкой.

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