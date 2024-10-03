Паша Бумчик неожиданно заговорил об украинских защитниках.

Известный украинский блогер Паша Бумчик, который в сентябре сбежал за границу через горы, впервые прокомментировал свой поступок. Звезда сети, известный экстремальными выходками, вспомнил об украинских военных.

После выезда в Европу 27-летний блогер дал интервью, в котором объяснил свое решение сбежать из Украины. Он ответил, является ли, по его мнению, выезд во время полномасштабного вторжения неуважением к защитникам.

По словам беглеца, он, мол, не может нравиться всем, как и его поступки. Бумчик не считает свое решение позорным и при этом добавляет, что это был его выбор и его жизнь:

Я всем не понравлюсь. Есть люди, которым я не буду нравиться, чтобы я не делал. Неуважение ли это к военным? Нет, я так не считаю. Потому что я их уважаю, то, что они выбрали защищать страну. И я хочу, чтобы они уважали меня за то, что я выбрал себе такую жизнь.

Что известно о побеге Бумчика

В конце сентября Паша сообщил в своих соцсетях, что отправился в горы. Сначала он утверждал, что, мол, просто пошел в пеший поход за грибами. Он провел в горах три дня и за это время преодолел путь в 44 километра.

Позже блогер сообщил, что якобы заблудился и пересек границу. Паша оказался в Румынии и даже показывал место, где находится. Это был город Сигит-Мармарошский. Через день после этого беглец показался в Будапеште, Венгрия. О возвращении в Украину блогер не говорил ни слова.

"Спас свою жизнь за три дня по горам пешком", - писал тогда в соцсетях мужчина.

Стоит указать, что за несколько дней до побега Паша получил повестку в Киеве. После незаконного пересечения границы его внесли в базу "Миротворец", назвав предателем и дезертиром.

К слову, настоящее имя Бумчика Павел Дволичанский. Он родом из Житомира и стал популярным в 2015 году благодаря своим экстремальным выходкам. Сейчас у него почти полмиллиона подписчиков в Instagram.

Напомним, ранее блогер Александр Волошин также уехал из Украины. Скандальный инфлюенсер опубликовал видео в сети и нашел "виновных" в своем бегстве.

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