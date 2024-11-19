Эту рыбу необходимо включить в свой рацион.

Распространенная рекомендация специалистов в области здравоохранения - есть больше рыбы. При огромном количестве доступных вариантов морепродуктов принять решение о покупке может быть непросто.

Издание Real Simple выяснило у дипломированного диетолога Кристен Карли, какие виды рыбы самые полезные.

В чем польза рыбы для человека

Большинство видов рыбы содержат значительное количество белка, витаминов группы В и ряд минералов, включая железо, селен, цинк и даже кальций в некоторых случаях.

Видео дня

"Белок необходим для восстановления мышц, поддержания иммунитета и поддержания сытости и энергии", - говорит Карли. "Между тем, другие питательные вещества, которые часто содержатся в рыбе, поддерживают обмен веществ, иммунитет, сердце и здоровье костей".

Некоторые из самых полезных сортов рыбы также содержат омега-3 жирные кислоты и витамин D.

"Омега-3 - это полезные жиры, которые помогают поддерживать сердце, мозг, суставы, глаза и кожу в отличной форме, а также поддерживают психическое здоровье и уменьшают воспаление в организме, в то время как витамин D поддерживает кости, укрепляет иммунную систему и может положительно влиять на настроение", - объясняет Карли.

Чем опасна рыба для человека

При этом в рыбе часто встречаются вещества, которых следует опасаться - ртуть, микропластик и полихлорированные бифенилы.

"Ртуть - токсичное вещество, и ее высокое содержание в организме может негативно сказаться на нервной системе, особенно у детей и беременных женщин", - говорит Карли. "Между тем, в связи с повсеместным распространением пластика и химического загрязнения во всем мире, микропластик и химические загрязнители распространены в морепродуктах больше, чем когда-либо прежде".

Какая рыба самая полезная:

сардины;

скумбрия;

лосось;

сельдь;

радужная форель;

анчоусы;

треска.

Как выбрать полезную рыбу для употребления в пищу

выбирайте мелкую рыбу, расположенную ниже по пищевой цепочке;

откажитесь от предварительно панированной и жареной рыбы;

изучите упаковку продуктов, чтобы получить информацию о способе вылова и экологичности продукта;

обратите внимание на содержание ртути в рыбе. Лучше отказаться от меч-рыбы, тунца и марлина.

Ранее УНИАН писал, какая рыба полезнее - скумбрия или лосось.

Вас также могут заинтересовать новости: