Распространенная рекомендация специалистов в области здравоохранения - есть больше рыбы. При огромном количестве доступных вариантов морепродуктов принять решение о покупке может быть непросто.
Издание Real Simple выяснило у дипломированного диетолога Кристен Карли, какие виды рыбы самые полезные.
В чем польза рыбы для человека
Большинство видов рыбы содержат значительное количество белка, витаминов группы В и ряд минералов, включая железо, селен, цинк и даже кальций в некоторых случаях.
"Белок необходим для восстановления мышц, поддержания иммунитета и поддержания сытости и энергии", - говорит Карли. "Между тем, другие питательные вещества, которые часто содержатся в рыбе, поддерживают обмен веществ, иммунитет, сердце и здоровье костей".
Некоторые из самых полезных сортов рыбы также содержат омега-3 жирные кислоты и витамин D.
"Омега-3 - это полезные жиры, которые помогают поддерживать сердце, мозг, суставы, глаза и кожу в отличной форме, а также поддерживают психическое здоровье и уменьшают воспаление в организме, в то время как витамин D поддерживает кости, укрепляет иммунную систему и может положительно влиять на настроение", - объясняет Карли.
Чем опасна рыба для человека
При этом в рыбе часто встречаются вещества, которых следует опасаться - ртуть, микропластик и полихлорированные бифенилы.
"Ртуть - токсичное вещество, и ее высокое содержание в организме может негативно сказаться на нервной системе, особенно у детей и беременных женщин", - говорит Карли. "Между тем, в связи с повсеместным распространением пластика и химического загрязнения во всем мире, микропластик и химические загрязнители распространены в морепродуктах больше, чем когда-либо прежде".
Какая рыба самая полезная:
- сардины;
- скумбрия;
- лосось;
- сельдь;
- радужная форель;
- анчоусы;
- треска.
Как выбрать полезную рыбу для употребления в пищу
- выбирайте мелкую рыбу, расположенную ниже по пищевой цепочке;
- откажитесь от предварительно панированной и жареной рыбы;
- изучите упаковку продуктов, чтобы получить информацию о способе вылова и экологичности продукта;
- обратите внимание на содержание ртути в рыбе. Лучше отказаться от меч-рыбы, тунца и марлина.
Ранее УНИАН писал, какая рыба полезнее - скумбрия или лосось.