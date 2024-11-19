Некоторые из самых полезных сортов рыбы также содержат омега-3 жирные кислоты и витамин D / фото pixabay.com

Распространенная рекомендация специалистов в области здравоохранения - есть больше рыбы. При огромном количестве доступных вариантов морепродуктов принять решение о покупке может быть непросто. 

Издание Real Simple выяснило у дипломированного диетолога Кристен Карли, какие виды рыбы самые полезные.

В чем польза рыбы для человека

Большинство видов рыбы содержат значительное количество белка, витаминов группы В и ряд минералов, включая железо, селен, цинк и даже кальций в некоторых случаях. 

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"Белок необходим для восстановления мышц, поддержания иммунитета и поддержания сытости и энергии", - говорит Карли. "Между тем, другие питательные вещества, которые часто содержатся в рыбе, поддерживают обмен веществ, иммунитет, сердце и здоровье костей".

Некоторые из самых полезных сортов рыбы также содержат омега-3 жирные кислоты и витамин D. 

"Омега-3 - это полезные жиры, которые помогают поддерживать сердце, мозг, суставы, глаза и кожу в отличной форме, а также поддерживают психическое здоровье и уменьшают воспаление в организме, в то время как витамин D поддерживает кости, укрепляет иммунную систему и может положительно влиять на настроение", - объясняет Карли.

Чем опасна рыба для человека

При этом в рыбе часто встречаются вещества, которых следует опасаться - ртуть, микропластик и полихлорированные бифенилы. 

"Ртуть - токсичное вещество, и ее высокое содержание в организме может негативно сказаться на нервной системе, особенно у детей и беременных женщин", - говорит Карли. "Между тем, в связи с повсеместным распространением пластика и химического загрязнения во всем мире, микропластик и химические загрязнители распространены в морепродуктах больше, чем когда-либо прежде".

Какая рыба самая полезная:

  • сардины;
  • скумбрия;
  • лосось;
  • сельдь;
  • радужная форель;
  • анчоусы;
  • треска.

Как выбрать полезную рыбу для употребления в пищу

  • выбирайте мелкую рыбу, расположенную ниже по пищевой цепочке;
  • откажитесь от предварительно панированной и жареной рыбы;
  • изучите упаковку продуктов, чтобы получить информацию о способе вылова и экологичности продукта;
  • обратите внимание на содержание ртути в рыбе. Лучше отказаться от меч-рыбы, тунца и марлина.

Ранее УНИАН писал, какая рыба полезнее - скумбрия или лосось.

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