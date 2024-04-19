Эти виды хлеба вызывают воспалительные процессы в организме и негативно влияют на здоровье кишечника.

Хлеб является основным продуктом большинства систем питания, ведь он дополняет почти любое блюдо и вкусный. К сожалению, это не всегда лучшая еда для вашего здоровья, особенно если вы пытаетесь сбросить несколько килограммов. Конечно, это не означает, что вы должны прекратить есть хлеб вообще - на самом деле, есть много здоровых вариантов на выбор. Однако есть два варианта, которых вы должны особенно остерегаться, пишет портал SheFinds.

1. Белый хлеб

Это не удивительно, но белый хлеб - бесспорно, худший вариант для вашего здоровья. Он наполнен большим количеством рафинированных углеводов, которые могут привести к воспалению и увеличению веса.

Однако не только ваша талия под угрозой. Белый хлеб также может негативно сказаться на вашем пищеварении. Он может повредить кишечник, вызывая воспаление и питание вредных бактерий, что приводит к кишечному дисбактериозу, одной из причин увеличения веса. Кроме того, содержание сахара в белом хлебе является еще одной важной проблемой.

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Поэтому лучше в своем рационе заменить белый хлеб на выпечку из пророщенных цельнозерновых продуктов.

2. Сладкий хлеб, например, булочки с изюмом и корицей

Ни для кого не секрет, что сахар вреден для вас, поэтому неудивительно, что сладкий хлеб, например булочки с корицей и изюмом, может серьезно повлиять на ваше здоровье. Другие популярные виды хлеба, которые попадают в эту категорию, включают банановый хлеб, яблочный хлеб с корицей и гавайские булочки. Хотя все эти виды хлеба очень отличаются друг от друга, единственное, что их объединяет, это то, что они богаты сахаром.

Рафинированный сахар, предупреждают диетологи, вреден по многим причинам, включая тот факт, что он "очень воспалительный, а также является источником пищи для плохих кишечных бактерий". Итак, если вы регулярно потребляете такую сладкую выпечку это может привести к более высокому уровню воспаления - и добавить вам лишних килограммов.

Чем дольше вы придерживаетесь питания с высоким содержанием сахара, тем больше ваше тело становится устойчивым к воздействию инсулина на снижение уровня сахара в крови, предупреждают диетологи.

Что касается других вариантов хлеба, хлеб на закваске является одним из оптимальных вариантов, который обеспечивает превосходный вкус, а также пользу для кишечника благодаря процессу брожения.

Ранее УНИАН писал о шести продуктах с углеводами, которые могут оказаться более полезными для здоровья мозга, чем могло казаться. В списке есть мед, картофель и цельнозерновой хлеб.

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