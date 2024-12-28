Этот угрюмый, элегантный цвет будет повсюду в новом году.

Несколько компаний, производящих краски, предсказали, что фиолетовый цвет станет трендовым в дизайне интерьера в 2025 году. Эксперты могут расходиться во мнениях относительно оттенка, но бренды и дизайнеры интерьеров однозначно уверены, что фиолетовый будет на пике популярности.

Издание Martha Stewart пишет, что фиолетовый не обязательно должен быть ярким, неоновым цветом, который выглядит так, будто его вырвали со страниц детской книжки. Модные сейчас пурпурные цвета чаще всего более мягкие и нежные, что делает их универсальными.

"Люди тяготеют к этому цвету, потому что он может подойти ко всему", - говорит Уильям Каллум, старший дизайнер Jayne Design Studio. "Он может казаться нейтральным, а может быть перенасыщенным и дорогим, как насыщенный пурпурный".

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Катибель Шарки, креативный директор BAS Stone, даже называет фиолетовый "новым нейтральным" цветом в интерьере.

"Он присутствует во всем - от мрамора с прожилками до отделки шкафов", - добавляет она. "Мы ожидаем, что фиолетовый останется трендовым в 2025 году".

Какое-то время этот цвет считался устаревшим, напоминая о фиолетовых комнатах, популярных в 70-е годы. Его возрождение в XXI веке - реакция на другие цветовые тенденции, которые доминируют в новом тысячелетии.

"Наблюдается интересный переход от полностью белых, кремовых тонов к смелым, насыщенным цветам, таким как богатые оттенки фиолетового, которые привносят в пространство индивидуальность и характер", - говорит Кристин Харрисон, основатель и главный дизайнер Bungalow 10 Interiors.

Это не значит, что нейтральные цвета, такие как белый, коричневый и серый, полностью исчезнут, но аппетит к более амбициозным и красочным интерьерам определенно есть.

Дизайнеры интерьеров не единственные, кто делает большую ставку на фиолетовый - как уже говорилось, многие компании, производящие краски, выбрали подобный оттенок в качестве "Цвета года" на 2025 год.

"Если использовать его в качестве размывки цвета на стенах или потолке, то помещение сразу же станет интимным или угрюмым", - говорит Ставер Грей, соучредитель и директор компании Ward + Gray. "И наоборот, добавление этого цвета в более светлое пространство помогает придать дизайну основательность, сохраняя при этом яркость".

Поскольку фиолетовый может принимать различные формы, он может прекрасно смотреться в самых разных помещениях и сценариях.

Ранее УНИАН писал, что дизайнеры интерьеров назвали 10 вещей, которые должны быть на каждой кухне.

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