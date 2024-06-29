Вы рискуете повредить барабан стиральной машины.

Эксперты рассказали, какая распространенная ошибка может повредить вашу стиральную машину и сократить срок ее службы, пишет tomsguide.com.

"Эта ошибка, вероятно, не убьет вашу машину, но может сократить срок ее службы и привести к дорогостоящему ремонту или даже к необходимости замены", - говорится в публикации.

Указывается, что речь идет о стирке полотенец и постельного белья вместе:

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"Складывать грязные полотенца или простыни вместе - распространенная привычка, и многие считают, что это может сэкономить время или расход воды. Однако специалисты настоятельно не советуют этого делать и предлагают стирать эти вещи отдельно".

Отмечается, что эти вещи имеют разную толщину, материал и вес. В итоге толщина полотенец может не только повредить постельное белье, но и медленно повредить барабан стиральной машины.

"Если вы, как и многие из нас, складываете грязные полотенца, простыни и пододеяльники в одну загрузку, вы можете нанести ненужный вред своей стиральной машине, - заявила эксперт по бытовой технике Мэтт Эйрес. - После добавления воды во время стирки вес этих вещей значительно увеличивается, а это означает, что вы, вероятно, превышаете рекомендуемый предел веса вашей машины. Со временем слишком тяжелые нагрузки могут привести к повреждению подшипников и вала барабана. Полотенца, простыни и пододеяльники при совместной стирке образуют единый комок, который может подпрыгивать во время стирки, вызывая повреждение барабана и внутренних частей машины".

Кроме того, полотенца и простыни, как правило, имеют разные циклы стирки и сушки. Таким образом, разделив циклы стирки на разные загрузки в зависимости от их температурного режима и материалов, вы обеспечите правильную очистку обеих вещей без риска износа машины.

Напомним, ранее УНИАН назвал четыре правила по уходу за стиральной машиной.

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