Каждый день - это ошибка: сколько нужно приседать, чтобы накачать попу

Это упражнение приведет ваши ягодицы в отличную форму.

О красивой и подтянутой попе мечтает каждая девушка. Многим может казаться, что к привлекательным и округлым формам можно прийти только упорным трудом, однако, на самом деле, будет достаточно приседаний.

УНИАН рассказывает, как накачать попу в домашних условиях.

Как быстро накачать попу - главный совет

Как мы уже сказали выше, если вы не знаете, как накачать попу, то начните с элементарных приседаний. Они могут быть в разных вариациях. Например, с широкой постановкой ног или узкой. В зависимости от стойки, у вас будут задействоваться разные группы мышц ягодиц и бедер.

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Как правильно приседать? Чтобы "включить" как можно больше групп мышц, поставьте ноги на ширине плеч, спину нужно выпрямить. Во время приседаний тяните грудь вверх, не опускайте голову. Старайтесь держать вес на пятках.

Приседайте как можно ниже для лучшего результата. Не забывайте и о дыхании. Когда садитесь, делайте вдох, поднимаетесь - выдох. При этом держите пресс, чтобы он не расслаблялся.

Что будет, если приседать каждый день - важный нюанс

Вы можете приседать каждый день, то вряд ли вам удастся, как минимум, первое время делать это качественно. Поэтому лучше давать себе время для отдыха и восстановления. Делайте приседания три раза в неделю по 4 подхода, в каждом из которых по 15-20 раз делайте упражнение. Затем должна быть минута-две отдыха.

Важно: постепенно добавляйте вес, чтобы ваша попа росла быстрее. Для этого вы можете взять бутль с водой, штангу, гантели или другие утяжелители.

Отвечая на вопрос, за сколько можно накачать попу, фитнес-тренеры говорят, что, делая это упражнение хотя бы три раза в неделю, уже через месяц вы заметите хороший результат.

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