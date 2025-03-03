Эти породы собак отлично подходят для жизни в не самых больших помещениях.

Проживание в квартире не означает, что обязательно придется упустить радость быть владельцем собаки. Существует большое количество различных пород, которым не нужен большой дом.

В издании Express назвали шесть пород собак, которые отлично подойдут людям, живущих в квартирах.

Кавалер кинг-чарльз-спаниель

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Эксперты из сервиса Borrow My Doggy, который предлагает услуги выгула и присмотра за собаками, поделились, что породе кавалер кинг-чарльз-спаниель свойственно прекрасно чувствовать себя в квартирах или небольших домах, если им уделяется должное внимание. Специалисты отметили, что этим собакам нужно регулярно выполнять физические упражнения на свежем воздухе и стимулировать умственную деятельность.

Ши-тцу

В издании рассказали, что собаки ши-тцу были первоначально выведены для жизни в китайских дворцах. Это спокойные и послушные питомцы, которым требуется сравнительно мало времени на улице.

В ветеринарном благотворительном фонде PDSA отметили, что ши-тцу прекрасно себя чувствуют в квартире. Тем не менее этим собакам нужно место для игр.

Французский бульдог

Французские бульдоги известны своим спокойным характером и подходят для жизни в квартире, считают в издании. Это ласковые собаки, которые требуют умеренных упражнений, а их компактный размер делает их популярным выбором для тех, кто живет в небольших помещениях.

Тем не менее в PDSA предупредили, что французским бульдогам требуется проводить много времени на свежем воздухе из-за их плоской морды. Также эти собаки не очень хорошо переносят жару.

Мопс

В издании поделились, что мопсы вполне счастливы жить в квартире. Им достаточно всего нескольких умеренных прогулок в день, чтобы поддерживать физическую активность.

Будучи маленькими и не желая много ходить, мопсы хорошо подходят для жизни в квартире или на скромной жилплощади, подчеркнули в издании.

Бишон-фризе

По словам экспертов, бишон фризе достаточно компактные собаки, которые отлично подходят для тех людей, которые живут в квартирах. Специалисты предупредили, что эти собаки не любят оставаться в одиночестве более чем на несколько часов.

Борзая

Принято считать, чтобы борзые совсем не подходят для жизни в квартире из-за своих габаритов и склонности к активным прогулка. Тем не менее эксперты считают, что эти собаки способны адаптироваться для жизни в достаточно компактных помещениях.

По словам специалистов, борзым нравятся короткие физические нагрузки, но в помещении они ведут себя преимущественно спокойно.

Другие советы для владельцев собак

Ранее эксперты рассказали, что значит, когда собака виляет хвостом. Не ведитесь на виляющий хвост у пса - это не обязательно означает, что он рад вас видеть.

Кроме того, дрессировщица объяснила, как навсегда отучить собаку просить еду. Есть несколько способов, как заставить питомца перестать попрошайничать.

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