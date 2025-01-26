Всегда пытаются угодить хозяевам: дрессировщик назвал три самые умные породы собак

Дрессировщик назвал три породы собак, с которым он больше всего любит работать.

Некоторые породы собак выделяются исключительным интеллектом и умением быстро учиться новым командам. Тем не менее питомец также должен подходить семье.

Опытный дрессировщик Уилл Атертон назвал три породы собак, с которым он больше всего любит работать, пишет Express.

На своей странице в TikTok он регулярно делиться с другими владельцами собак различными советами. В одном из роликов эксперт подчеркнул, что некоторые породы собак способны обучаться быстрее.

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По словам Атертона, ему нравится работать с породами ретриверов. Особенно с лабрадорами-ретриверами и золотистыми ретриверами.

В ветеринарной благотворительной организации PDSA рассказали, что лабрадоры-ретриверы являются преданными и ласковыми собаками, которые отлично ладят с детьми и другими собаками. Эти породы быстро обучаются и стремятся во всем угодить своим хозяевам.

По данным PDSA, золотистые ретриверы чаще всего являются собаками с мягким характером, которые с радостью впишутся в семейную жизнь, если их правильно социализировать. Эксперты отметили, что как и лабрадорам-ретриверам, этим собакам требуется минимум два часа упражнений в день.

Также Атертон выделил породу стаффордширский бультерьер.

"Это одни из самых милых и самых добрых собак, которые буквально переполнены любовью и не могут ее достаточно отдать", - подчеркнул он.

В PDSA добавили, что стаффордширские бультерьеры являются крепкими и активными собаками с огромным запасом энергии. Они чувствуют себя лучше всего, когда дома все время находится кто-то. По словам экспертов, в противном случае будет страдать домашняя мебель. Этим собакам требуется минимум час физических упражнений каждый день.

Еще одной из самых умных пород собак, по мнению Атертона, является немецкая овчарка. Он отметил, что это универсальные собаки, которые очень редко не слушаются команд своих хозяев.

"У ретриверов нет никаких охранных инстинктов, они, как правило, более игривы и беззаботны, а немецкие овчарки с этими охранными инстинктами, как правило, более стойкие и серьезные", - объяснил дрессировщик.

В PDSA утверждают, что немецкие овчарки очень преданны и умны. Эти собаки любят активно проводить время, поэтому их легко дрессировать.

По словам экспертов, немецким овчаркам нужно не менее двух часов упражнений в день. Они подчеркнули, что эти собаки подходят для владельцев с большим опытом и запасом свободного времени.

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