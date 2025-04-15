Это средство есть у большинства хозяек дома.

В Украине уже потеплело и на этой неделе ожидается Пасха. По этому случаю многие хозяйки активно наводят порядок дома и даже моют окна.

В связи с этим важно знать, как помыть окна без разводов народными средствами. Ранее мы рассказывали, как убрать плесень в ванной между плитками.

Чем помыть окна без разводов

Эксперт Джейд Оливер рассказала изданию Еxpress, какое средство можно приготовить своими руками, чтоб окна дома были "кристально чистыми".

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Для этого смешайте воду и уксус в пропорции 1:1. Джейд также посоветовала, чего стоит избегать, чтоб окна не стали выглядеть хуже, чем до уборки.

"Избегайте использования слишком большого количества мыла, так как оно может оставить разводы", - сказала эксперт.

Для достижения наилучших результатов стоит использовать салфетку из микрофибры или скребок. Также важно всегда протирать окна, совершая движения только в одном направлении, а не круговые. Это позволит избежать разводов и обеспечить кристально чистую поверхность.

Окна и рамы следует предварительно протереть, чтобы убрать мусор. Благодаря этому шагу, во время мытья окон уксусная вода не будет смешиваться с грязью и оставлять мутные полосы.

Хотя мыло не следует использовать для стекла, рамы можно мыть теплой водой с мягким моющим средством. Избегайте агрессивной химии, которая способна повредить материал рамы.

По словам Джейд, регулярная чистка не только улучшает внешний вид окон, но и продлит их "срок жизни". По ее мнению, владельцам домов стоит мыть их раз в полгода или даже чаще.

С этими советами больше не будет проблемы, как мыть окна без разводов.

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