28 г кешью содержит 15% рекомендуемой ежедневной нормы цинка и 10% селена.

Согласно последним исследованиям, употребление орехов кешью может помочь вашим артериям, снизив уровень "плохого" холестерина. Это положительно повлияет на здоровье сердца.

Как пишет HealthDigest, артерии служат для перекачки обогащенной кислородом крови от сердца ко всем частям вашего тела, а потому они должны быть крепкими и гибкими. В зависимости от диеты, семейного анамнеза и образа жизни артерии могут становиться более жесткими, забиваться жиром и холестерином. Все это усложняет циркуляцию крови и необходимых питательных веществ, служа причиной высокого кровяного давления или закупорки.

К накоплению бляшек в артерии может привести употребление пищи с высоким содержанием насыщенных жиров или трансжиров. Однако ненасыщенные жиры из орехов могут помочь снизить уровень холестерина ЛПНП и повысить уровень холестерина ЛПВП, который вытягивает плохой холестерин из крови.

Видео дня

Сколько надо есть кешью в день

13 г жира в 28 г сухих жареных кешью могут вас смутить, но они содержат лишь 2,6 грамма насыщенного жира. Эта же горстка орехов обеспечит вас 6,8 граммами мононенасыщенных жиров и 2,2 грамма полиненасыщенных жиров.

Как показали исследования, замена насыщенных жиров на полиненасыщенные может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 19%. Кешью является источником олеиновой кислоты (мононенасыщенные жиры) и линолевой кислоты (полиненасыщенные жиры).

Кроме того, эти орехи содержат другие питательные вещества для уменьшения окислительного стресса, который может привести к прогрессирующей артериальной жесткости и дегенерации. Согласно исследованию 2020 года, кешью и другие орехи богаты фитохимическими веществами, которые обладают антиоксидантными свойствами. Селен, цинк и токоферолы также действуют как антиоксиданты, а 28 г кешью содержит 15% рекомендуемой ежедневной нормы цинка и 10% селена.

Какие еще есть преимущества в употреблении кешью

Эти орехи не только снижают уровень холестерина и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета, но и способствуют здоровью кожи, волос, костей, мышц, мозга, нервов и кишечника. Ученые утверждают, что кешью может даже снизить риск ранней смерти.

Также исследования доказали, что употребление кешью поможет замедлить старение.

Вас также могут заинтересовать новости: