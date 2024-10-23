По словам специалиста, в этом вам поможет рис.

В осенне-зимний период орхидеи требуют особого ухода, ведь переменчивая погода может значительно повлиять на их здоровье. В частности растениям может понадобиться и регулирование света, чтобы они смогли процветать в условиях короткого дня и прохладных температур, пишет Express.

Поэтому некоторые орхидеи могут иметь трудности с цветением, но один эксперт, который занимается растениями, назвал проверенное средство, которое решит эту проблему. По словам Смита Сико, речь идет о рисе.

"Рис - это настоящее чудо для орхидей. Если она [ваша орхидея] долго не цветет, возьмите 50 граммов [риса] и попробуйте этот трюк, и вскоре появятся первые бутоны!", - посоветовал садовод.

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Однако сами рисовые зерна не подойдут, если их посыпать на орхидею. Вместо этого вам нужно приготовить рисовую воду. Отмерьте 50 г риса в миску, добавьте воды, чтобы он был покрыт, и оставьте его на "несколько часов".

По словам эксперта, замачивание риса на ночь должно сделать свое дело.

"Это позволяет рису впитывать влагу и выделять полезные соединения", - объясняют специалисты по садоводству в Facebook.

После чего процедите замоченный рис и соберите настоянную воду в кувшин. Эта жидкость содержит полезные витамины минералы, которые могут помочь стимулировать рост новых цветов и укрепить растение.

Как использовать рисовую воду для орхидей

Налейте рисовую воду в пульверизатор и опрыскайте орхидею. В прохладное время года важно поливать орхидеи умеренно, поэтому садоводы советуют использовать рисовый раствор только один раз в месяц.

"Чрезмерное применение рисовой воды может привести к появлению вредных бактерий или плесени, затвердеванию почвы и возможному заражению насекомыми. Что касается того, как часто поливать орхидеи в течение осени, то смачивайте их обычной теплой водой раз в 10 дней, желательно только утром", - рекомендуют авторы материала.

Другие советы по уходу за растениями

Ранее эксперт назвала место, куда нельзя ставить орхидеи. По ее словам, нельзя размещать цветы под прямыми солнечными лучами, ведь хрупкие листья орхидей могут сгореть всего за несколько часов.

Также эксперты рассказали, как правильно и часто поливать орхидею. В частности специалисты не советуют поливать орхидеи сверху, ведь это может привести к чрезмерному поливу, а также повредить их нежные листья.

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