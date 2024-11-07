Какую ложь чаще всего говорят люди: вы будете удивлены

Пользователи сети раскрыли мотив своей лжи.

Пользователи социальной сети Reddit откровенно ответили на вопрос "Какую самую большую ложь вы когда-либо говорили?" Некоторые ответы вполне логичны, а некоторые - вовсе нет.

Итак, многие пользователи отметили, что часто, нажимая на кнопку "Я прочитал(а) и согласен(сна) с условиями", делают это автоматически, чтобы получить нужный результат, однако при этом они не читают те самые условия.

Еще одна распространенная ложь - "со мной все в порядке". Люди говорят это для того, чтобы не обременять других своими проблемами.

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Интересно, что пользователи часто говорят "да", когда имеют в виду "нет". Вероятно, это связано с тем, что многие боятся отказывать, хоть всем свои видом дают понять, что не согласны на что-то.

Также мужчины часто говорят девушкам "Ты мне нравишься", чтобы ускорить момент интима.

"Я не был хорошим парнем, признаю", - говорит один из пользователей сети.

"Конечно, я тебя прощаю" говорят люди, которые, на самом деле, не готовы к этому. Однако во избежание очередных выяснений отношений они говорят эти слова.

"Я тебя люблю". Не секрет, что эту фразу более важно слышать девушкам, поэтому парни идут на этот шаг, чтобы их избранницы чувствовали себя более счастливыми и уверенными. Однако не стоит верить только словам, ведь важнее поступки.

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