Нужно выполнить всего несколько легких этапов, отметил инструктор.

Припарковаться задним ходом в узком месте всего за 30 секунд реально. Опытный эксперт по вождению поделился с водителями простым способом, как это сделать идеально.

На своем аккаунте @chequanlaosi в Instagram автолюбитель опубликовал видео с этим методом, который он разделил на несколько простых шагов.

"После просмотра этого видео заехать задним ходом на парковочное место станет очень просто", - отметил он в подписи к ролику.

Специалист на собственном примере доказывает, что припарковаться "идеально" задним ходом возможно, для этого нужно выполнить всего несколько легких этапов.

Многие пользователи в комментариях с восторгом отнеслись к такому пособию по парковке в узких местах еще и задним ходом. "Половина мира должна посмотреть это видео", - отметил один из комментаторов.

Ранее опулярный механик с более чем 55-летним опытом работы Скотти Килмер назвал проверенный способ, как сэкономить кучу денег, запустив кондиционер в автомобиле.

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