Все ингредиенты для брауни уже есть у вас дома.

Существует много способов приготовления брауни - можно добавить орехи, белую шоколадную стружку или выбрать классический вариант. В любом случае, многообразие безгранично.

Британский шеф-повар Джеймс Мартин поделился своим рецептом брауни - насыщенным и вкусным.

Ингредиенты для брауни:

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сливочное масло - 375 г;

черный шоколад - 375 г;

яйца - 6 шт.

сахарная пудра - 350 г;

ванильный экстракт - 1 ст.л.;

мука - 225 г;

соль - и 1 ч.л.

сахарная пудра для украшения - 2 ч.л.

Сначала разогрейте духовку духовки до 180C или 170C с вентилятором и застелите форму для выпечки 33 на 22 см пергаментной бумагой.

Поставьте масло и шоколад на водяную баню и помешивайте, пока они не растают. Яйца, сахар и ванилин надо отдельно взбить. Шоколадную массу можно добавлять к яичной только когда она немного остынет.

Далее взбейте все до однородности, добавьте муку, соль и снова перемешайте.

По желанию добавьте еще стружку белого шоколада прежде чем перелить в форму. Выпекать надо 25 минут. Десерт должен остыть в форме. Уже после этого можно его доставать, нарезать на квадраты и украшать сахарной пудрой.

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