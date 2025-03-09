Это удобрение также укрепит корневую систему орхидеи.

С наступлением весны, когда погода становится теплее, орхидеи начинают более интенсивно расти и цвести. Эксперт по садоводству Эми поделилась, что ключ к цветению орхидей - убедиться, что в их почве достаточно необходимых питательных веществ. Как пишет Express, она посоветовала отличную натуральную подкормку, которая может помочь орхидеям расти и способствует бурному цветению.

Садовница рассказала, что для этого рецепта домашнего удобрения для орхидей используется патока (меласса) - густой сироп, который в основном используется для выпечки. Она богата калием и микроэлементами, которые помогают укрепить корневую систему орхидеи.

Она отмечает, что сахара в патоке могут улучшить здоровье корней, облегчая растениям поглощение воды. Также патока содержит магний, который невероятно важен для цветения, поскольку он помогает растениям сохранять больше энергии, поэтому у вас больше шансов получить более крупные и быстрорастущие цветы.

Видео дня

Как приготовить домашнюю подкормку для орхидей

Все, что вам нужно сделать, это налить 240 мл воды и половину чайной ложки патоки в пустой распылитель.

Хорошо встряхните бутылку, а затем используйте разбавленную смесь для полива орхидеи у основания растения в почве.

Обязательно разбавьте патоку водой, так как слишком много сахара может привлечь вредителей к комнатным растениям.

Поливайте орхидею этим простым удобрением раз в месяц. Это должно помочь растению вырастить много цветов этой весной. Больше не подкармливайте его ничем, так как вы рискуете переудобрить растение, что может сжечь корни.

Ранее УНИАН рассказывал об эффективной подкормке орхидей с помощью банана.

Вас также могут заинтересовать новости: