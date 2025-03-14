При правильном уходе и подкормке ваш подоконник превратится в оранжерею орхидей.

Орхидеи Фаленопсис являются одними из самых популярных сортов для выращивания дома благодаря простоте ухода и длительному яркому цветению.

В дикой природе они цветут не чаще раза в год - в весенне-летний период. Однако в домашних условиях вы можете наслаждаться яркими цветами каждые 3-6 месяцев.

Существует несколько хитростей, как заставить орхидею цвести повторно. Также мы рассказывали, почему у спатифиллума сохнут кончики листьев.

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Как заставить цвести орхидею - практические советы

Как известно, цветы на Фаленопсисах появляются на тонких цветоносах и часто они могут цвести больше одного раза. В то же время важно понять, когда цветонос уже в не самом лучшем состоянии и удалить его. Это не даст ему высасывать силы из вашего цветка и позволит вырастить новый цветонос и вознаградить вас красотой.

Есть несколько признаков, чтоб понять, будет ли имеющийся цветонос снова цвести. Если на нем есть маленькие бутоны, которые по форме напоминают сжатый кулак, то он еще даст цветы. Зеленые цветоносы без бутонов также иногда могут повторно зацвести, но если они увядают или стали коричневыми - смело удаляйте.

Касательно того, что нужно сделать, чтобы орхидея зацвела, важно помнить о периоде покоя. После цветения она отдыхает и набирается сил. В домашних условиях этот период можно сократить.

Для начала, осмотрите цветонос и при необходимости удалите его. Затем для повышения вероятности цветения пересадите орхидею в почвенную смесь на основе коры.

Также нужно регулярно поливать ее и иногда выносить в более прохладное место. Это все позволит преуспеть в том, как заставить пышно цвести орхидею.

Чем можно полить орхидею, чтобы она цвела

Однако, что делать, если орхидеи не цветут, хотя вы сделали все перечисленные пункты? Рассмотрим домашнее удобрение, ведь, возможно, вашему цветку не хватает питательных веществ.

Как пишет Express, не обязательно покупать магазинные удобрения. Можно использовать кофе.

Смешайте две чайные ложки молотого и 400 мл воды (горячей). Затем нужно процедить для удаления кофейной гущи. Этот концентрат разводим в 1,6 л воды и поливаем.

В кофе содержится магний, калий и белок, которые необходимы растениям для роста.

Также эта жидкость поможет с грибком и вредителями - просто смочите в растворе ватный диск и протрите листья.

Теперь рассмотрим еще один способ, как вызвать цветение орхидей. Для этого метода вам понадобится банановая кожура. Нарежьте ее на кусочки, поместите в емкость с водой и оставьте бродить где-то на неделю. После этого кипятим воду около пяти минут - это убивает вредные микроорганизмы и убирает плохой запах брожения.

Оставляем подкормку настаиваться около пяти часов и разводим ее с обычной водой в соотношении один к пяти. После этого можно поливать.

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