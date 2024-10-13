Это средство есть у каждого на кухне.

Выведение пятен с дивана, особенно таких стойких, как пятна от чернил, вина или кофе, может стать настоящей проблемой. Однако, как рассказала Independent Джоана Садовская, эксперт по диванам в Lovesofas, с этими пятнами легко справиться, используя один секретный ингредиент, который есть на каждой кухне – белый уксус.

Пятна от чернил

Крайне важно действовать быстро, так как чем дольше чернила остаются, тем сложнее их полностью удалить. Для их удаления вам понадобится медицинский спирт и белый уксус.

Для начала промокните пятно, чтобы удалить как можно больше чернил, затем нанесите медицинский спирт на пятно с помощью чистой ткани или бумажного полотенца. В качестве альтернативы вы можете приготовить раствор из равных частей белого уксуса и теплой воды, нанося его чистой тканью. Эти растворы подходят для таких материалов, как хлопок, лен, шерсть, полиэстер, шениль, нейлон и бархат.

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Пятна от красного вина

Для легкого удаления таких пятен используйте сочетание пищевой соды и белого уксуса. Сначала посыпьте загрязненную область пищевой содой, а затем полейте ее уксусом. Оставьте смесь на некоторое время, пока не образуется пена. После этого протрите пятно влажной тканью, повторяя процесс, пока пятно не исчезнет. Другой вариант — смешать половину чайной ложки средства для мытья посуды с двумя чашками воды, промокнув пятно чистой тканью.

Раствор на основе уксуса можно использовать для большинства тканей, но его следует избегать на кожаных, замшевых или бархатных диванах.

Пятна от кофе

В очистке дивана от таких пятен главное - действовать быстро. Промокните загрязненный участок чистой тканью или бумажным полотенцем, чтобы впитать излишки жидкости перед обработкой пятна. Сделайте чистящий раствор, смешав мягкое средство для мытья посуды с водой, и нанесите его на пятно чистой тканью, промокая по мере нанесения, пока кофе не впитается. Кроме того, вы можете смешать равные части белого уксуса и воды, нанося раствор на пятно чистой тканью.

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