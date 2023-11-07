Для того, чтобы увидеть результаты, может потребоваться от трех до шести месяцев.

Почти каждый в своей жизни хоть раз страдал от выпадения волос. Причины для этого могут быть разными, начиная от возраста и неправильного питания до значительной потери веса, хронического дефицита железа, заболеваний щитовидной железы, родов.

Учитывая, что выпадение волос широко распространено, рынок может показаться переполнен продуктами, обещающими помочь. Однако существуют натуральные и недорогие средства, которые могут помочь остановить выпадение волос и даже ускорить их рост, пишет ABC News

В список шести эффективных средств для ваших волос входят:

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Кокосовое масло Розмариновое масло Масло перечной мяты Красный женьшень Луковый сок Массаж кожи головы

Что нужно знать перед применением

Природные средства представляют собой растворы для местного применения, то есть их следует наносить на кожу головы. Поскольку применение средств потенциально может вызвать раздражение кожи головы, стоит протестировать раствор на небольшом участке кожи в течение дня или двух.

Кроме того, каждое из перечисленных средств следует использовать через ночь или каждые два-три дня, а не ежедневно. Кроме того, требуется терпение, поскольку для того, чтобы увидеть какие-либо результаты, может потребоваться от трех до шести месяцев.

На какие ингредиенты в средствах для волос стоит обратить внимание

В средствах по уходу за волосами встречаются ингредиенты, которые потенциально могут вызвать выпадение волос, а также повлиять на общее состояние здоровья. В частности, стоит избегать спирта, поскольку он сушит волосы, делает их ломкими

С другой стороны, полезные ингредиенты, которые следует искать в средствах по уходу за волосами, включают кофеин, ментол или мяту, которые усиливают кровоток при нанесении на кожу головы.

Ранее УНИАН рассказывал, что укрепить волосы поможет лавровый лист. Он обладает большим количеством витаминов и минералов. Это сочетание в совокупности с эфирными маслами может стать витаминной бомбой.

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