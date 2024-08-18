Всем известно, что различные приправы значительно улучшают вкус того или иного блюда. Однако иногда добавление некоторых ингредиентов может сделать блюдо не таким на вкус, как ожидалось. Однако шеф-повар-мишленовец Поппи О'Тул открыла секрет вкусного приготовления жареного картофеля, пишет Mirror.
По ее словам, есть шесть ингредиентов, которые подходят для приготовления картофеля.
"Начните с основ. Картофель любит соль - она хорошо с ней сочетается, и она подчеркивает естественный картофельный вкус, что вызывает привыкание", - советует Поппи.Видео дня
Также во время приготовления картофеля она рекомендует использовать:
- копченую паприку;
- гранулированный чеснок;
- молотый тмин;
- молотый кориандр;
- лимонный сок;
- масло.
По словам эксперта, эта смесь обеспечит вам "приятную основу земляных вкусов, которые действительно дополняют картофель - особенно чипсы или картофель в кляре".
Если вы жарите картофель, то можете добавить к нему немного зелени. Розмарин, тимьян и чеснок тоже могут улучшить его вкус.
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