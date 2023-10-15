Идеальное имя для ребенка в следующем году - это имя, которое опережает модные тенденции, отмечают специалисты.

Эксперты спрогнозировали, какие имена для детей будут выбирать родители в 2024 году. Предполагается, что в моду вернутся некоторые забытые имена, пишет Mirror.

"Идеальное имя для ребенка в 2024 году - это имя, которое опережает модные тенденции, имеет личное значение и определяет личность", заявила эксперт по именам и создательница Nameberry Памела Редмонд.

Эксперты пришли к выводу, что именем номер один для мальчиков в 2024 году станет Артур. Данные ONS за 2021 год показали, что имя Артур использовали более 3000 раз.

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Также, как для мальчиков, так и для девочек популярными будут такие имена:

Агнес

Бетти

Седрик

Долорес

Дункан

Флоренция

Джорджина

Марджори

Рэй

Стэнли

Сильвия

Отмечается, что на популярность таких имен, как Артур и Финн, повлиял сериал "Острые козырьки".

Ранее УНИАН писал, что в моду возвращаются имена 80-х. По мнению специалистов, так называемые старые имена, которые сейчас могут казаться редкостью, становятся все более популярными. BabyCentre опубликовал последний список 100 самых популярных детских имен года, которые были распространены в 80-х.

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