Названы популярные имена для детей в 2024 году / фото ua.depositphotos.com

Эксперты спрогнозировали, какие имена для детей будут выбирать родители в 2024 году. Предполагается, что в моду вернутся некоторые забытые имена, пишет Mirror.

"Идеальное имя для ребенка в 2024 году - это имя, которое опережает модные тенденции, имеет личное значение и определяет личность", заявила эксперт по именам и создательница Nameberry Памела Редмонд.

Эксперты пришли к выводу, что именем номер один для мальчиков в 2024 году станет Артур. Данные ONS за 2021 год показали, что имя Артур использовали более 3000 раз.

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Также, как для мальчиков, так и для девочек популярными будут такие имена:

  • Агнес
  • Бетти
  • Седрик
  • Долорес
  • Дункан
  • Флоренция
  • Джорджина
  • Марджори
  • Рэй
  • Стэнли
  • Сильвия

Отмечается, что на популярность таких имен, как Артур и Финн, повлиял сериал "Острые козырьки".

Ранее УНИАН писал, что в моду возвращаются имена 80-х. По мнению специалистов, так называемые старые имена, которые сейчас могут казаться редкостью, становятся все более популярными. BabyCentre опубликовал последний список 100 самых популярных детских имен года, которые были распространены в 80-х.

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