Эксперты спрогнозировали, какие имена для детей будут выбирать родители в 2024 году. Предполагается, что в моду вернутся некоторые забытые имена, пишет Mirror.
"Идеальное имя для ребенка в 2024 году - это имя, которое опережает модные тенденции, имеет личное значение и определяет личность", заявила эксперт по именам и создательница Nameberry Памела Редмонд.
Эксперты пришли к выводу, что именем номер один для мальчиков в 2024 году станет Артур. Данные ONS за 2021 год показали, что имя Артур использовали более 3000 раз.
Также, как для мальчиков, так и для девочек популярными будут такие имена:
- Агнес
- Бетти
- Седрик
- Долорес
- Дункан
- Флоренция
- Джорджина
- Марджори
- Рэй
- Стэнли
- Сильвия
Отмечается, что на популярность таких имен, как Артур и Финн, повлиял сериал "Острые козырьки".
Ранее УНИАН писал, что в моду возвращаются имена 80-х. По мнению специалистов, так называемые старые имена, которые сейчас могут казаться редкостью, становятся все более популярными. BabyCentre опубликовал последний список 100 самых популярных детских имен года, которые были распространены в 80-х.