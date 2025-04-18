У открытой пачки кофейных зерен очень ограниченный срок хранения.

Многие люди привыкли начинать свой день с чашки кофе. При этом если вам кажется, что кофе из местной кофейни намного вкуснее, чем тот, что вы сварили у себя на кухне, это может быть связано с тем, что вы неправильно храните зерна. Директор по развитию кофе в Starbucks Лесли Вулфорд рассказала Eatingwell, как лучше всего хранить кофе, чтобы сохранить его вкус и аромат.

Как хранить кофейные зерна

Четыре фактора могут повлиять на вкус вашего кофе: кислород, тепло, свет и влага, говорит Вулфорд. Поэтому она рекомендует хранить кофейные зерна в непрозрачном герметичном контейнере при комнатной температуре.

Если вы собираетесь хранить зерна в оригинальной упаковке, выпустите как можно больше воздуха и плотно запечатайте упаковку, поскольку кислород — враг кофе. Кроме того, обязательно избегайте любых мест на кухне, которые подвергаются воздействию солнечного света или тепла, например, рядом с духовкой или рядом с солнечным окном.

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Сколько времени можно хранить кофе

После того, как вы открыли упаковку, по словам Вулфорд, необходимо употребить ее в течение недели. Поэтому вместо того, чтобы покупать большой пакет зерен и хранить его в течение длительного времени, она рекомендует покупать более мелкие пакеты чаще.

В то же время Элисс Уишарт, специалист по качеству кофе в Peet’s Coffee, отмечает, что хорошо запечатанный пакет с кофейными зернами может храниться несколько месяцев, и что у вас, скорее всего, будет около 30 дней после открытия пакета, чтобы использовать их, прежде чем они начнут портиться.

Главные ошибки при хранении кофе

Избегайте холодильника

Во-первых, кофейные зерна могут впитывать запахи других продуктов в холодильнике. Кроме того, Вулфорд говорит, что частое вынимание кофе из холодильника для использования приведет к образованию конденсата, из-за которого кофе может быстрее портиться. В то же время она допускает, что можно использовать морозильник, если вам нужно хранить зерна в течение длительного времени. Однако хранить их нужно в герметичном, запечатанном контейнере (подойдет вакуумный пакет, пригодный для заморозки). При этом как только вы достанете кофе из морозильника и разморозите, его нужно использовать немедленно и ни в коем случае повторно не замораживать.

Не храните зерна в кофемолке

Как отмечает Уишарт, бункер кофемолки обычно прозрачный и негерметичный, из-за чего зерна быстрее портятся. "Но самый большой недостаток этого способа — это накапливающиеся масла", — добавляет она. "Масла могут стать прогорклыми и придать неприятный привкус не только вашей чашке кофе, но и следующей порции зерен, насыпанных в бункер".

Как хранить молотый кофе

Молотый кофе также необходимо хранить в непрозрачном герметичном контейнере при комнатной температуре. Однако он, скорее всего, испортится быстрее, чем кофе в зернах, даже при правильном хранении. "Когда кофе измельчается, большая площадь поверхности зерна подвергается воздействию воздуха, из-за чего кофе окисляется быстрее, чем цельные зерна, и теряет свои ароматические соединения", — говорит Вулфорд. По этой причине она рекомендует покупать кофе в зернах, когда это возможно, и молоть его непосредственно перед завариванием, так как процесс измельчения выделяет ароматические соединения в ваш кофе, делая чашку более ароматной.

Как узнать, испортился ли ваш кофе

Первый признак - когда вкус и аромат начинают рассеиваться, потому что масла в зернах распадаются, приглушая эти элементы. С этого момента зерна теряют свой блеск, выглядят немного тусклее, чем когда вы их впервые купили. Однако самым большим показателем будет ваша чашка кофе: Вулфорд говорит, что если ваша кофе имеет привкус картона, пришло время заменить зерна.

Ранее УНИАН рассказывал, как выбрать лучшие кофейные зерна для эспрессо.

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