Вам даже не нужно покупать никаких дополнительных инструментов.

Похоже, можно забыть о дорогих кофейных зёрнах и фильтрах — если вы хотите более крепкую чашку кофе, используя пуровер, просто добавляйте воду медленно, равномерно и с высоты, говорят исследователи.

Хотя существует множество способов заваривания кофе — от гейзерных кофеварок до френч-прессов и профессиональных кофемашин — пуровер остаётся повседневной классикой для многих, пишет The Guardian.

Соавтор исследования из Пенсильванского университета, доктор Арнольд Матийссен рассказал, что медленное наливание горячей воды из чайника с "гусиной шеей" увеличивает время контакта воды с молотыми зёрнами, а наливание с большей высоты усиливает перемешивание — оба фактора способствуют лучшей экстракции кофе.

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Однако он добавил: "Если вы льёте слишком медленно или с слишком большой высоты, струя воды может распасться на мелкие капли — а этого как раз стоит избегать".

В журнале Physics of Fluids Матийссен и его коллеги описывают серию экспериментов, в которых использовались прозрачные частицы геля из диоксида кремния, имитирующие молотый кофе. Частицы освещались лазерным лучом и снимались на высокоскоростную камеру.

Сообщается, что хоть медленное наливание увеличивает время контакта, при слишком низкой высоте скорость струи недостаточна, чтобы проникнуть в слой частиц и вызвать их перемешивание. При наливании с большей высоты частицы активнее перемешиваются, однако, как выяснили учёные, вода должна течь непрерывной струёй, чтобы проникнуть к нижним слоям и вызвать эффект "лавины" — частицы с краёв смещаются внутрь, усиливая перемешивание.

"Увеличенная высота компенсирует медленное наливание. Эффект лавины возникает только при наличии достаточной энергии", — пояснил Матийссен.

Когда команда применила свои выводы к настоящему кофе, оказалось, что наливание воды с высоты действительно делает напиток крепче — при условии, что поток воды остаётся непрерывным.

Исследователи советуют тем, кто хочет попробовать дома, начать с уменьшения количества кофе на 10% — например, с 20 до 18 граммов на чашку — и поэкспериментировать с разной высотой наливания (но не выше 30 см — из соображений безопасности).

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