Любимая музыка человека может многое рассказать о его личности.

Большинство людей не представляют без музыки ни одного дня. Она не только выражает наше настроение и пробуждает эмоции, но даже определяет личностные качества. Точно определить характер по музыке нельзя, да и многим людям нравится не один жанр. Однако составить приблизительную характеристику все же возможно.

Наш тест на характер по любимой музыке расскажет, чем особенны любители разных музыкальных жанров.

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Рок

Любители рока и его разновидностей - уникальные, самобытные личности с собственной точкой зрения по любому вопросу. Они имеют бунтарскую натуру и некоторое пренебрежение к правилам. Не любят, когда ими командуют. Тяжело воспринимают критику. Любят новые знакомства и впечатления. С ними не бывает скучно.

Рэп и хип-хоп

Если вы наслаждаетесь ритмичными битами, то вы энергичная, вечно молодая душой личность. Скорее всего являетесь экстравертом и не выносите долгого одиночества. Быстро приспосабливаетесь к изменениям и не боитесь пробовать что-то новое. Для вас характерна высокая самооценка и сильное чувство справедливости.

Поп-музыка

Поклонники поп-музыки открытые и дружелюбные, приятные в общении, однако весьма суетливые. Их легко смутить и заставить нервничать, но также легко порадовать. Они трудолюбивые и ответственные. Это очень преданные друзья.

Классическая музыка

Если в плейлисте человека есть концерты Листа и Шопена, то он придерживается высоких стандартов во всех сферах жизни. Такие люди - типичные перфекционисты, что частенько им мешает. Они строгие к себе и к окружающим, а угодить им непросто. Любители классической музыки несколько замкнуты и очень независимые. Они не боятся иметь непопулярное мнение.

Хэви-метал и блэк-метал

Стереотипы описывают металлистов и их фанатов как бунтарей и хулиганов. Однако в реальной жизни ценители метала спокойные и уравновешенные, очень умные, невероятно креативные. По характеру они похожи на любителей классики, но менее высокомерные. Это очень интересные собеседники.

Электронная музыка

Этот жанр часто можно услышать на фестивалях и вечеринках, поэтому его поклонники считаются общительными людьми с сильными лидерскими качествами. Эти люди харизматичные и креативные, способные на сумасшедшие поступки. Не очень организованны, часто опаздывают. В их доме царит творческий беспорядок.

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