Сосредоточьтесь и внимательно рассмотрите изображение.

Головоломки являются одними из самых популярных игр для проверки навыков визуального и критического мышления человека. К тому же, они помогают отвлечься и развлечься.

УНИАН подготовил новое задание для своих читателей. Эта головоломка удивительно сложная, поэтому придется приложить усилия. Усложняет задание еще и ограничение во времени. На ответ у вас будет всего девять секунд.

Итак, ниже вы увидите изображение с врачами, которые собрались в большой аудитории. Возле них стоят красные аптечки, но один медик забыл ее принести. Ваша задача – определить, кто именно.

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Готовы? Время пошло! Помните, что у вас всего 9 секунд на ответ. Сосредоточьтесь и внимательно рассмотрите изображение.

Ну что? Вам удалось отыскать врача без аптечки за 9 секунд? Если да, у вас удивительно острое зрение.

Если же вы не уложились в отведенное время, мы подскажем вам ответ. Обратите внимание на четвертый ряд (если считать снизу). Слева вы увидите медика без красной аптечки:

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Если вам нравятся такие задачки, предлагаем вам попробовать отыскать белку среди кошек. На это у вас будет всего 7 секунд.

Также вы можете попробовать найти ошибку в саду. В этом случае на ответ у вас будет 5 секунд, поэтому придется сосредоточить всю свою внимательность, чтобы преодолеть этот вызов.

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