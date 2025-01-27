Надо найти виновного за 5 секунд: сложный тест для проверки уровня IQ

Внимательно рассмотрите изображение, чтобы разоблачить настоящего нарушителя.

Головоломки – это не просто загадки. Это тренировка для вашего мозга, замаскированная под развлечение.

Такие задачи способствуют улучшению когнитивных способностей человека, ведь часто требуют творческого подхода к решению проблем и нестандартного мышления. В новой головоломке от Jagran Josh вы сможете бросить вызов своему внутреннему Шерлоку Холмсу, ведь вам придется побывать в роли детектива.

Ниже вы увидите рисунок, на котором изображен разбитый ресторан и две машины. Водители ссорятся, кто же вызвал погром. Каждый обвиняет другого в том, что именно он – виновник аварии.

Видео дня

Вам нужно стать настоящим детективом и установить, кто же на самом деле "влетел" в заведение. И сделать это нужно за очень ограниченное время.

Сможете ли вы разоблачить виновника аварии всего за 5 секунд? Проверьте свой IQ и навыки наблюдательности и докажите, что вы настоящий детектив.

Готовы? Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение, чтобы разоблачить настоящего нарушителя.

Время истекло. Вам удалось определить, кто же является настоящим виновником аварии? Если вы установили нарушителя за 5 секунд, можете собой гордиться. Вы обладаете внимательностью настоящего детектива.

Если же вам не удалось найти виновника, не стоит расстраиваться. Мы подскажем правильный ответ.

Обратите внимание на черный след на земле – такой обычно появляется, когда водитель резко жмет на тормоз. Рисунок совпадает с шинами на синем авто.

Другие головоломки

Если вам нравятся головоломки с числами, предлагаем вам попробовать отыскать 6767 среди сотни других одинаковых чисел. Сделать это необходимо за 7 секунд.

Или же можете проверить себя в задании, где надо найти грубую ошибку на картинке за 5 секунд. Чтобы уложиться в отведенное время, придется выложиться на полную.

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