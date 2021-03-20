Инцидент произошел во время трансляции 19 марта.

Полностью обнаженная женщина в прямом эфире напала на ведущую румынского телеканала «Antena 1» Мирелу Вайду.

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Инцидент произошел во время трансляции шоу Access Direct («Прямой доступ») 19 марта,

На опубликованных в сети записях видно, как женщина выбежала на съемочную площадку, начала требовать от Вайды «вернуть деньги» и бросила в ее сторону камень. Коллеги журналистки бросились ей на помощь и остановили нападавшую.

Когда шоу возобновилось, Мирела Вайда призналась, что она шокирована и что опасается за свою безопасность.

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Автор: Катерина Шварц