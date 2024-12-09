Если человек не видит свой бизнес большим, он почти наверняка останется на мелком уровне.

Джефф Безос, основатель Amazon, во время интервью на саммите DealBook от The New York Times поделился простыми, но глубокими наблюдениями о том, как достичь успеха, преодолеть трудности и использовать возможности.

Риски и возможности

Безос отметил, что человеческая природа склонна переоценивать риски и недооценивать возможности:

"Одно мое наблюдение заключается в том, что я считаю, что в целом человеческой природе свойственно переоценивать риск и недооценивать возможности".

Он советует предпринимателям противодействовать этому предубеждению. По его словам, реальные риски, как правило, меньше, чем мы представляем, а возможности значительно больше.

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Безос отмечает, что самой большой преградой для успеха являются не внешние ограничения, а собственное мышление. Если человек не видит свой бизнес большим, он почти наверняка останется на мелком уровне.

Что это означает на практике?

Многим людям легко представить все возможные препятствия и риски:

- отсутствие финансирования;

- нехватка кадров;

- трудности в производстве или доставке продуктов.

Однако самым большим ограничением является убеждение в том, что идея не может вырасти до масштабного бизнеса. Если представление об успехе отсутствует, шансы на его достижение минимальны.

Как преодолеть узкое мышление?

Безос утверждает, что расширение мышления само по себе не гарантирует успеха, но его отсутствие почти всегда обрекает на провал. Если узкое мышление является самореализующимся пророчеством, то мыслить масштабно - это первый шаг к прорыву.

Это простая, но сильная идея: расширяйте границы своих представлений о возможном. Вместо того чтобы концентрироваться на рисках, фокусируйтесь на потенциале. Ведь, как говорит Безос, реальные возможности могут быть больше, чем кажется на первый взгляд.

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