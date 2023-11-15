Рассказываем, как понять, что бывший парень хочет вернуться и стоит ли принимать его назад.

Редко можно встретить девушку, к которой не пытался вернуться бывший парень или муж. По закону подлости, бывшие возвращаются, когда у тебя все хорошо - новая жизнь, работа, друзья и даже отношения. УНИАН выяснил, почему мужчины так ведут себя и что с этим делать.

Почему бывший постоянно напоминает о себе - главные причины

Если вы периодически, стоя перед зеркалом, задаете себе вопрос: "Почему бывший парень интересуется моей личной жизнью?" или как-то иначе подозрительно вовлеченно себя проявляет, значит, на то есть причины. Можно, конечно, поверить ему на слово и внять обещаниям "любить до гроба", потому что "он все осознал", но психологи приводят еще несколько реальных факторов, влияющих на действия мужчины.

Интим

Может так получиться, что молодой человек после вашего расставания так никого и не встретил - даже для легкой интрижки. Вы - проверенный, удобный и 100%-й вариант, который вполне можно использовать для личных целей.

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Самолюбие

Если вы бросили мужчину, то, скорее всего, задели его эго, а это настоящая катастрофа. Молодой человек может попытаться вас вернуть только для того чтобы повысить свою самооценку и уже самому закончить отношения, заняв позицию ведущего игрока.

Привычка

После расставания людям приходится выходить из зоны комфорта - искать новых партнеров, знакомиться, общаться, мириться с нюансами личности другого человека. А бывшая девушка - существо знакомое, понятное и прогнозируемое. Поэтому иногда молодые люди возвращаются по привычке - им лень сталкиваться с неизвестностью.

Сомнения

Возможно, ваш мужчина принял решение о разрыве, находясь под влиянием эмоций. Прошло время, он все обдумал и понял, что совершил ошибку - вспылил. Вернуться к вам он хочет не от любви, а из-за сомнений - он не уверен до конца в правильности своего поступка.

Одиночество

Некоторые люди, в том числе мужчины, совершенно не умеют жить одни. Им скучно, страшно, нечем себя занять. Они привыкли постоянно "заниматься отношениями" и другим человеком, а без него жизнь останавливается. Если ваш мужчина именно такой, то он может попытаться вас вернуть, чтобы ему было, на что тратить свое время.

То, к каким девушкам возвращаются бывшие, зависит от многих факторов. Конечно, вы можете быть роковой красоткой, неприступной львицей и самой Анджелиной Джоли, а мужчина бросит вас раз и навсегда. Или наоборот - захочет возобновить отношения, даже если вы самая обычная девушка. В любом случае, решение должны принимать вы, а не полагаться на волю случая - желательно при этом действовать с умом, а не поддаваться чарам экс-ухажера.

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