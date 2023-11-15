Редко можно встретить девушку, к которой не пытался вернуться бывший парень или муж. По закону подлости, бывшие возвращаются, когда у тебя все хорошо - новая жизнь, работа, друзья и даже отношения. УНИАН выяснил, почему мужчины так ведут себя и что с этим делать.
Почему бывший постоянно напоминает о себе - главные причины
Если вы периодически, стоя перед зеркалом, задаете себе вопрос: "Почему бывший парень интересуется моей личной жизнью?" или как-то иначе подозрительно вовлеченно себя проявляет, значит, на то есть причины. Можно, конечно, поверить ему на слово и внять обещаниям "любить до гроба", потому что "он все осознал", но психологи приводят еще несколько реальных факторов, влияющих на действия мужчины.
- Интим
Может так получиться, что молодой человек после вашего расставания так никого и не встретил - даже для легкой интрижки. Вы - проверенный, удобный и 100%-й вариант, который вполне можно использовать для личных целей.
- Самолюбие
Если вы бросили мужчину, то, скорее всего, задели его эго, а это настоящая катастрофа. Молодой человек может попытаться вас вернуть только для того чтобы повысить свою самооценку и уже самому закончить отношения, заняв позицию ведущего игрока.
- Привычка
После расставания людям приходится выходить из зоны комфорта - искать новых партнеров, знакомиться, общаться, мириться с нюансами личности другого человека. А бывшая девушка - существо знакомое, понятное и прогнозируемое. Поэтому иногда молодые люди возвращаются по привычке - им лень сталкиваться с неизвестностью.
- Сомнения
Возможно, ваш мужчина принял решение о разрыве, находясь под влиянием эмоций. Прошло время, он все обдумал и понял, что совершил ошибку - вспылил. Вернуться к вам он хочет не от любви, а из-за сомнений - он не уверен до конца в правильности своего поступка.
- Одиночество
Некоторые люди, в том числе мужчины, совершенно не умеют жить одни. Им скучно, страшно, нечем себя занять. Они привыкли постоянно "заниматься отношениями" и другим человеком, а без него жизнь останавливается. Если ваш мужчина именно такой, то он может попытаться вас вернуть, чтобы ему было, на что тратить свое время.
То, к каким девушкам возвращаются бывшие, зависит от многих факторов. Конечно, вы можете быть роковой красоткой, неприступной львицей и самой Анджелиной Джоли, а мужчина бросит вас раз и навсегда. Или наоборот - захочет возобновить отношения, даже если вы самая обычная девушка. В любом случае, решение должны принимать вы, а не полагаться на волю случая - желательно при этом действовать с умом, а не поддаваться чарам экс-ухажера.