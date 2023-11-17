Эти повседневные бытовые предметы могут значительно снизить уровень конденсата в автомобиле и сэкономить деньги.

С понижением температуры воздуха обледеневшее лобовое стекло - не единственная неприятность, с которой приходится сталкиваться водителям. Конденсат, или пар на стеклах, образуется, когда теплый воздух внутри автомобиля встречается с холодной поверхностью.

Автомобильные эксперты Motor Match поделились некоторыми необычными, но удивительно эффективными способами борьбы с запотеванием стекол в авто.

"Запотевшие стекла - распространенная проблема для водителей в зимнее время. Мы тратим много времени перед поездкой и даже во время нее, пытаясь очистить стекла автомобиля от конденсата. Это не только неудобно, но и снижает видимость для водителя и является потенциально опасным отвлекающим фактором. Прежде чем включать обогрев на полную мощность и доставать тряпку из бардачка, подумайте над этими советами - они могут сэкономить вам время", - отметил эксперт.

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Пакеты с силикагелем

Эти небольшие пакетики часто встречаются в новых вещах – обуви и сумках. Они используются при транспортировке этих вещей, поскольку обладают высокой пористостью и очень эффективно впитывают влагу.

"Наличие в автомобиле нескольких пакетиков с силикагелем может стать разумным вложением средств, особенно при относительно низкой цене. Это простое, но практичное решение, которое позволит сохранить чистоту стекол", - отметил эксперт.

Пена для бритья

Еще один удивительный предмет, который можно использовать в качестве средства для борьбы с конденсатом на стеклах автомобиля, - это пена для бритья.

Если нанести небольшое количество пены на лобовое стекло, а затем стереть ее, то она образует защитную пленку, препятствующую образованию конденсата, хотя предварительно необходимо удалить весь имеющийся конденсат.

Крупная соль

Крупная соль также является отличным решением для борьбы с конденсатом в автомобиле благодаря своим высоким влагопоглощающим свойствам.

"Просто поставьте в автомобиль коробку с солью с крышкой и проделанными в ней отверстиями и забудьте, как запотевают стекла", - советует эксперт.

Ранее УНИАН писал, что как убрать лед с лобового стекла и не поцарапать его.

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