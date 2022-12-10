Вооружитесь спиртом, спичками и одеялом - советы водителей, как разморозить стекло в машине.

Зимнее утро, на улице мороз, вы, как всегда, спешите, выбегаете из дома - а во дворе вас ждет обледенелая машинка. И вы начинаете комплекс мер под названием "разморозь до того, как опоздаешь". Но как ты тут не изгаляйся, а пока не разморозишь стекло в машине, никуда не поедешь. Есть разные способы, как избавиться от обледенения лобового стекла, но не все они хороши. Как убрать лёд с лобового стекла так, чтобы не повредить его - читайте в материале УНИАН.

Ранее мы рассказывали, когда менять шины на зимние в 2022 году и почему.

Первое правило бывалых водителей: очищать лобовое стекло ото льда нужно ненасильственным способом.

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Как отогреть лобовое стекло ото льда с помощью печки - способ 1

Первое, что приходит на ум - завести и прогреть машину. Если в машине есть электрообогрев стекла, то оно разморозится за пару минут. Если нет - включаем печку и режим обдува "На стекло". Постепенно стекло прогреется, и лед растает.

Если автомобиль имеет систему автоматического климат-контроля, то она сама включает вентилятор на полную и направляет весь поток воздуха на лобовое стекло.

Совет: не используйте при этом "дворники", которые, скорее всего, примерзли к стеклу - можно сжечь предохранитель; "дворники" лучше сразу выключить. И не гоняйте стеклоочистители, как только стекло начало оттаивать - вы просто моментально испортите резинки на "дворниках". Оттаявший лед сам постепенно сползет с лобового стекла.

Как убрать лёд со стёкол автомобиля омывателем или спиртом - способ 2

Очистить лобовое стекло ото льда можно и с помощью специального средства для снятия обледенения, которое эффективно при -25°С. Но, как мы уже проговорили ранее, примерзшими к стеклу "дворниками" пользоваться не стоит. Поэтому советуем залить средство от обледенения не только в омыватель, но и в обычный распылитель: пока автомобиль греется и размораживает стекло с внутренней стороны, распылите жидкость на лобовое стекло с улицы.

Если специальной жидкости от обледенения нет - берите спирт, подойдет даже медицинский. Его также следует распылить на лобовое стекло, это ускорит процесс оттаивания.

Как избавиться от обледенения лобового стекла с помощью одеяла - способ 3

Обледенение лобового стекла можно предупредить и потом не морочиться с его очисткой. Просто накройте стекло с вечера специальным покрытием, а если такого нет, то можно взять тонкий брезент, старое покрывало или шерстяное одеяло.

А чтобы к стеклу не примерзали "дворники" опытные автолюбители советуют между ними и стеклом вставить спичечные коробки, а затем накрыть стекло. Утром сняли покрытие, коробки вытащили, прогрели машину - и вперед.

Как не нужно убирать лед с лобового стекла

Есть несколько способов очистки лобового стекла от обледенения, которыми пользуются немало водителей. Но мы советуем:

Не используйте для лобового стекла шкребок

Шкребок подходит для очистки боковых и заднего стекол, но лобовое стекло лучше им не чистить. Лобовое стекло состоит из триплекса - это прочный многослойный материал, но его легко поцарапать.

Не используйте уксус

Часто встречаются советы распылять на стекло с вечера смесь уксуса с водой, чтобы оно не замерзало. Мы не советуем этого делать: не забывайте, что уксус - это кислота, и если она попадет на лакокрасочную поверхность, то может испортить ее.

Никакой горячей воды

Ни в коем случае не поливайте лобовое стекло снаружи горячей водой - в результате температурного шока получите на стекле трещины.

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