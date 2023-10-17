Автолюбители рассказали о дешевом средстве для ванной комнаты, которое может предотвратить запотевание лобовых стекол и окон автомобиля.

С наступлением зимы более низкие температуры могут привести к тому, что водители будут чаще пользоваться обогревателями, чтобы согреться в своих автомобилях. Это может привести к запотеванию внутренней стороны стекол автомобиля и искажению обзора.

В теплых и влажных регионах включение кондиционера может привести к противоположной проблеме - запотеванию стекол снаружи. К счастью, водителям знают гениальный малоизвестный прием, позволяющий избавиться от запотевших стекол за считанные секунды.

По словам водителей, вместо дорогостоящего средства для борьбы с запотеванием стекол автомобиля можно использовать пену для бритья.

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"Не знаю, было ли это уже опубликовано, но я только недавно наткнулся на этот лайфхак. В Нидерландах, штрафы за запотевшие стекла довольно высоки. Если вы, как и я, ездите на старой машине, то наверняка страдаете от запотевших стекол в это время года", - написал один из пользователей.

Затем он объяснил, как с помощью пены для бритья решить эту проблему.

"Используйте пену для бритья, чтобы решить эту проблему! Просто нанесите немного пены на окно и распределите ее чистой тряпкой или губкой. После чего тщательно нужно вытереть стекло", - объяснил автолюбитель.

Ранее УНИАН писал, что как убрать лед с лобового стекла и не поцарапать его.

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