Дэррил Боуман порекомендовал три автомобиля, которые не разочаруют.

Раз в год люди отправляют свой автомобиль на техническое обслуживание, где проверяется состояние всех деталей. Однако в зависимости от автомобиля и условий его эксплуатации обслуживание может быть разным: от быстрого и дешевого до длительного и дорогостоящего.

Издание Express побеседовал с автоэкспертом, чтобы выяснить, какую марку и модель лучше купить, чтобы избежать больших счетов при обслуживании автомобиля, что еще более важно в условиях кризиса, ведь на счету каждая копейка.

Дэррил Боуман из компании Cuvva дал несколько рекомендаций по выбору автомобиля, который лучше всего приобрести, чтобы его обслуживание не ударило по карману.

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"Надежный Vauxhall Corsa - твердый фаворит для тех, кто хочет сократить расходы. Кроме того, Corsa известна своей безопасностью и его можно использоват в качестве семейного автомобиля", - отметил эксперт.

Однако если Vauxhall вам не по вкусу, есть конкуренты из Японии и Чехии.

"Toyota Aygo не только доступна по цене и проста в обслуживании, но и легка в управлении и может поместиться в небольшом пространстве. Кроме того, как правило, они имеют двигатели, как у других марок и моделей, поэтому в случае неполадок можно легко найти запасные части. Несмотря на то, что Skoda Fabia не является самым стильным автомобилем, это один из самых доступных малолитражных автомобилей, обладающий такими удобными функциями, как автоматическое экстренное торможение. Она особенно хороша для езды по городу", - рассказал Боуман.

При этом он добавил, что важно помнить, что даже если автомобиль кажется выгодной покупкой, непредвиденные расходы на его обслуживание могут быстро увеличиться.

Ранее УНИАН писал, что извстный автомехани Скотти Килмер рассказал, в чем плюсы "самого ненавистного автомобиля из когда-либо созданных".

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