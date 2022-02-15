В Киеве ограбили цветочный магазин - забрали один букет / скриншот видео
В Киеве 14 февраля, в День Святого Валентина произошло необычное ограбление - злоумышленник сумел забрать букет в цветочном магазине и оперативно скрыться.
Видео инцидента опубликовано в Телеграм-канале "Киев оперативный". Судя по данным камеры видеонаблюдения, это произошло накануне вечером. Уточняется, что пострадал магазин на столичном проспекте Науки.
"То чувство, когда надо подарить цветы малой, а денег нет", - говорится в подписи к видео.
"Праздничное" ограбление в Киеве
В комментариях пользователи иронично отреагировали на данное преступление, прямо связав его с праздником всех влюбленных.
- "Дух авантюризма";
- "Грязный романтик";
- "Может, он их ест";
- "Вот это герой, капец";
- "Любовь слепа";
- "Так опозориться";
- "Можно просто одну розу было купить... От 15- 70 грн...".
Как сообщал УНИАН, ко Дню святого Валентина украинские полярники показали милые фото "влюбленных" пингвинов.