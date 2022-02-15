Вероятно, злоумышленнику срочно понадобился букет цветов.

В Киеве 14 февраля, в День Святого Валентина произошло необычное ограбление - злоумышленник сумел забрать букет в цветочном магазине и оперативно скрыться.

Видео инцидента опубликовано в Телеграм-канале "Киев оперативный". Судя по данным камеры видеонаблюдения, это произошло накануне вечером. Уточняется, что пострадал магазин на столичном проспекте Науки.

"То чувство, когда надо подарить цветы малой, а денег нет", - говорится в подписи к видео.

В комментариях пользователи иронично отреагировали на данное преступление, прямо связав его с праздником всех влюбленных.

"Дух авантюризма";

"Грязный романтик";

"Может, он их ест";

"Вот это герой, капец";

"Любовь слепа";

"Так опозориться";

"Можно просто одну розу было купить... От 15- 70 грн...".

Как сообщал УНИАН, ко Дню святого Валентина украинские полярники показали милые фото "влюбленных" пингвинов.

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