Кондитер и основательница Liv for Cake Оливия Богацки поделилась своим лучшим способом, как сделать домашние коржи для торта еще вкуснее, добавив в тесто один "секретный" ингредиент. Речь идет о сметане, пишет express.co.uk.
"Я рекомендую использовать жирную сметану, потому что на самом деле мы не собираемся экономить калории на этом этапе, верно?", - сказала она.
Отмечается, что высокое содержание жира и кремовая консистенция сметаны обеспечат влажную и насыщенную текстуру теста. Она поможет ему подняться во время приготовления, в результате чего торт будет более легким и вкусным.
Добавление сметаны и некоторых других ингредиентов в тесто обязательно поможет улучшить вкус домашней выпечки, уверена кондитер:
"Добавление нескольких простых ингредиентов имеет огромное значение. Поверьте мне, вы больше никогда не вернетесь к обычной старой смеси для торта".
При этом Богацки поделилась своим универсальным рецептом домашней выпечки.
Ингредиенты:
- мука - 125 г,
- сахар - 200 г,
- соль - половина чайной ложки,
- яйца - 3 шт,
- молоко или вода - 320 мл,
- растительное масло – 30 мл,
- ванильный экстракт - 2 чайные ложки,
- сметана - 250 г.
Способ приготовления:
- Для начала разогрейте духовку до 150 °C. Затем смажьте маслом и посыпьте мукой две формы для торта диаметром 20 см.
- Добавьте все сухие ингредиенты в миску и взбейте все вместе до однородной массы.
- Медленно добавьте жидкие ингредиенты (ванильный экстракт, масло, ванильный экстракт, сметану и яйца) к сухим и перемешайте.
- Полученное тесто переложите в подготовленные формы для торта. Затем выпекайте в духовке около 50 минут или до полного подъема.
После того, как достанете коржи из духовки, оставьте их остывать в формах в течение 10 минут, затем переложите на решетку, чтобы они полностью остыли.
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