Своим способом улучшить вкус домашней выпечки поделилась кондитер.

Кондитер и основательница Liv for Cake Оливия Богацки поделилась своим лучшим способом, как сделать домашние коржи для торта еще вкуснее, добавив в тесто один "секретный" ингредиент. Речь идет о сметане, пишет express.co.uk.

"Я рекомендую использовать жирную сметану, потому что на самом деле мы не собираемся экономить калории на этом этапе, верно?", - сказала она.

Отмечается, что высокое содержание жира и кремовая консистенция сметаны обеспечат влажную и насыщенную текстуру теста. Она поможет ему подняться во время приготовления, в результате чего торт будет более легким и вкусным.

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Добавление сметаны и некоторых других ингредиентов в тесто обязательно поможет улучшить вкус домашней выпечки, уверена кондитер:

"Добавление нескольких простых ингредиентов имеет огромное значение. Поверьте мне, вы больше никогда не вернетесь к обычной старой смеси для торта".

При этом Богацки поделилась своим универсальным рецептом домашней выпечки.

Ингредиенты:

мука - 125 г,

сахар - 200 г,

соль - половина чайной ложки,

яйца - 3 шт,

молоко или вода - 320 мл,

растительное масло – 30 мл,

ванильный экстракт - 2 чайные ложки,

сметана - 250 г.

Способ приготовления:

Для начала разогрейте духовку до 150 °C. Затем смажьте маслом и посыпьте мукой две формы для торта диаметром 20 см. Добавьте все сухие ингредиенты в миску и взбейте все вместе до однородной массы. Медленно добавьте жидкие ингредиенты (ванильный экстракт, масло, ванильный экстракт, сметану и яйца) к сухим и перемешайте. Полученное тесто переложите в подготовленные формы для торта. Затем выпекайте в духовке около 50 минут или до полного подъема.

После того, как достанете коржи из духовки, оставьте их остывать в формах в течение 10 минут, затем переложите на решетку, чтобы они полностью остыли.

Напомним, ранее УНИАН писал, как приготовить нежный кекс в чашке по рецепту Джейми Оливера.

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