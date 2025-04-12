Вишни являются прекрасным источником антиоксидантов, благодаря чему положительно влияют на здоровье.

Вишня не только добавляет цвета и вкуса к сезонным блюдам, но и довольно полезна для здоровья. Как влияет этот продукт на организм и как лучше его употреблять, порталу MarthaStewart рассказали зарегистрированные диетологи.

Вишни - это косточковые фрукты, как и персики, сливы. Объединяет их то, что плоды имеют несъедобные косточки. Существует два основных сорта вишни: сладкая и терпкая, также известная как кислая.

Издание отмечает, что употребление вишни имеет много преимуществ для организма.

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1. Поддерживает режим сна

Вишни, особенно кислые, являются естественным источником мелатонина, говорит зарегистрированный диетолог Даниэла Новотни. Мелатонин - это гормон, который регулирует режим сна, помогая заснуть ночью.

Было установлено, что терпкий вишневый сок улучшает "продолжительность и качество сна, особенно у тех, кто борется с бессонницей", сообщил врач-диетолог Эми Кон.

2. Уменьшает риск болезней

Вишни являются отличным источником антиоксидантов - соединений, которые борются с воспалением и окислительным стрессом в организме. Именно длительное воспаление и окислительный стресс могут повредить здоровые клетки, увеличив риск хронических заболеваний. По словам Новотни, в вишне основными антиоксидантами являются антоцианы и витамин С.

3. Улучшает пищеварение

Благодаря высокому содержанию клетчатки вишня считается одним из лучших продуктов для пищеварения.

Как утверждает Новотны, клетчатка полезна для регулирования дефекации, что помогает предотвратить запоры. Она также способствует здоровому микробиому - ключевому компоненту здорового пищеварения.

4. Полезно для сердца

Еще одно преимущество вишни - ее положительное влияние на сердце. Как утверждает Новотни, клетчатка фруктов снижает уровень ЛПНП ("плохого") холестерина в крови. ЛПНП увеличивает риск сердечных заболеваний, блокируя кровеносные сосуды и препятствуя надлежащему кровотоку, поэтому его важно контролировать.

Антиоксиданты в вишне снижают риск сердечных заболеваний, уменьшая воспаление и окислительный стресс.

5. Поддерживает иммунную функцию

Употребление вишни пойдет на пользу вашей иммунной системе. В этом заслуга витамина С - мощного антиоксиданта, который, по словам Кон, защитит ваши клетки и сохранит ваше тело здоровым. Также витамин С необходим для выработки белых кровяных телец, которые участвуют в борьбе с инфекциями, отметила Новотни.

Как выбрать вишни

Как объяснил шеф-повар, преподаватель кондитерского искусства в Институте кулинарного образования в Нью-Йорке Кирин Болдуин, качественные вишни слегка мягкие на ощупь и имеют цвет от ярко-красного до темно-красного. По его словам, важно обращать внимание на коричневые пятна или поврежденную кожу на плодах - они могут свидетельствовать о том, что вишни несвежие.

Как употреблять вишни

Для получения максимальной полезны лучше всего есть вишни по отдельности. Для перекусов подходит сладкий сорт. Кислые вишни можно использовать как ингредиент блюд.

И сладкая, и терпкая вишня хорошо сочетается с молочными ингредиентами, орехами и другими летними фруктами, например, персиками.

Вишню часто добавляют в сладости, но не только.

"Кислая вишня хорошо сочетается с мясом, сырами и специями в соленых блюдах", - рассказала Болдуин. Их также можно добавлять к утке или дичи, потому что их кислота уравновешивает общий вкус блюда.

В сладких блюдах, таких как пироги, чизкейки, вишня сбалансирует вкус. Удачное сочетание она имеет и с черным шоколадом.

Вишни являются популярным ингредиентом для варенья и джемов. Такие блюда можно подавать с йогуртом, мороженым, творогом, овсяными хлопьями.

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