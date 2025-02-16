С одной из функций вы, наверняка, уже сталкивались, с остальными ситуация сложнее.

Многие используют дополнительное пространство под духовкой для хранения больших кастрюль и сковородок, которым не нашлось места в других шкафах. Но задумывались ли вы когда-нибудь, для чего на самом деле предназначен этот отсек?

Есть всего 3 функции, которые выполняет это пространство, пишет CNET.

Ящик для подогрева

Определить ящик для подогрева очень просто. Посмотрите на кнопки на вашей духовке. Если одна из них подписана как "Warming Drawer" (ящик для подогрева), значит, это именно он. Этот отсек предназначен для поддержания температуры блюд.

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Например, в него можно поставить пирог, буханку хлеба или просто оставить блюда тёплыми, пока остальная часть ужина ещё готовится.

Гриль (бройлер)

Если у вас духовка с газовым нагревом, нижний ящик, скорее всего, является грилем (бройлером). Чтобы проверить, откройте его – если он больше похож на выдвижной противень, а не на полноценный ящик, значит, это действительно гриль.

Бройлер можно использовать как дополнительную зону для приготовления еды. Он отлично подходит для подрумянивания и запекания, например, запеканок или хлеба. Однако следует быть осторожным – еда в бройлере готовится очень быстро, поэтому проверяйте её каждые пару минут, чтобы не сгорела.

Ящик для хранения

Если кнопки подогрева нет, а пространство под духовкой представляет собой глубокий пустой ящик, значит, у вас обычный ящик для хранения.

Отличным вариантом будет хранение чугунных кастрюль и сковородок, поскольку тепло от духовки поможет предотвратить их ржавление. Однако не стоит хранить в этом ящике пластиковые предметы, так как они могут расплавиться или деформироваться из-за остаточного тепла.

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Кроме того, чем можно мыть сковородки с антипригарным покрытием. Запомните: всегда давайте сковороде полностью остыть. Никогда не приступайте к ее очистке, пока она еще горячая, иначе рискуете отправить любимую утварь прямо в мусорку.

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